Erstes PS Plus Extra-Spiel für Dezember 2025 ist bekannt und landet nach zweijähriger Verschiebung direkt zum Release im Abo

Skate Story kommt direkt zum Release am 08. Dezember in PS Plus Extra.

Ab und an kommt es vor, dass auch abseits der allmonatlichen Ergänzungen für PS Plus Extra/Premium neue Spiele für das PlayStation-Abo angekündigt werden. So auch im Dezember, wie der deutsche PlayStation-Blog jetzt enthüllt hat.

Das erste PS Plus Extra-Spiel im Dezember 2025

Name: Skate Story

Skate Story Genre: Action-Adventure

Skate Story landet bereits zum Release des Spiels am 08. Dezember im Spielekatalog.

1:32 Im Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck vom ungewöhnlichen Skate-Spiel.

Das erwartet euch in Skate-Story

Aufmerksamen GamePro-Leser*innen könnte Skate Story ein Begriff sein. Als euch zuletzt Kollegin Samara das Spiel vorgestellt hat, war der Release noch für 2023 angedacht. Nach reichlich Verschiebungen landet das Spiel aber erst jetzt auf PS5, Nintendo Switch 2 und PC.

Darum geht's: Ihr bekommt hier kein klassisches Sportspiel. Vielmehr schlüpft ihr in die Rolle eines gläsernen Dämons, der die neun Ebenen der Unterwelt durchskaten muss, um zum Mond zu gelangen. In seinem Bord steckt nämlich der Teufel höchstpersönlich, der den Himmelskörper verschlingen will.

Mehr zum Thema Brettert in Skate Story als gläserner Dämon durch die Hölle von Samara Summer

Das Ganze sieht dabei nicht nur mega stylish aus, dank der Mucke der Indie-Pop-Band Blood Cultures gibt's auch ordentlich was auf die Ohren.

Und für wen das Ganze bislang zu abstrakt klingt: Über 70 Tricks und Customization für das dämonische Board gibt's auch.

Wann wird das komplette PS Plus Extra-Lineup enthüllt?

Während Sony bereits am kommenden Mittwoch die neuen Spiele für PS Plus Essential enthüllt, ist's bis zur Bekanntgabe der neuen Extra- und Premium-Spiele noch eine Weile hin.

Das komplette Lineup erfahrt ihr planmäßig am 10. Dezember, freigeschaltet werden die neuen Spiele am darauffolgenden Dienstag. Wie gewohnt halten wir euch über alle Ankündigungen hier auf GamePro natürlich auf dem Laufenden.

Hattet ihr Skate Story noch im Kopf und habt ihr Bock auf ein Skate-Spiel der eher ungewöhnlichen Art?