In den Tiefen der Stardew Valley-Files schlummern ungeheuerliche Dinge – diese Sprites von nackigen Charakteren zum Beispiel

Dieses Artwork und noch viele weitere Meisterwerke schlummern in den Dateien von Stardew Valley.

Ein Grund für Stardew Valleys bahnbrechenden Erfolg dürfte sicher auch der schöne Pixel-Artstyle sein, der mit vielen verspielten Details eine gemütliche und märchenhafte Atmosphäre verströmt. Es gibt aber auch ein paar Dateien mit ungenutzten Sprites, die einfach nur albern und witzig sind – vor allem, wenn sie für GIFs zweckentfremdet werden.

Konkret geht es um eine Reihe von Sprites, also 2D-Bildern, eines Charaktermodells. Allerdings fehlen dem Männchen nicht nur die Arme, sondern auch alle Haare und Klamotten. Zumindest fast, denn die meisten Figuren tragen immerhin Schuhe!

Der Anblick ist wirklich ulkig, aber schaut am besten selbst:

Neben verschiedenen Gesichtsausdrücken und Posen sind auch zwei grüne Figuren dabei. Daneben finden sich einzeln die fehlenden Arme, auch wenn einige Elemente eher aussehen, wie ein Wikingerhelm mit Hörnern. Warum alle Klamotten fehlen, außer den Schuhen, wird vermutlich ein Geheimnis bleiben.

Bei genauerem Hinsehen kennt ihr Posen vielleicht sogar

Im Spiel zu sehen sind diese Sprites normalerweise in dieser Form nicht. Allerdings hat Entwickler ConcernedApe sie vermutlich als Platzhalter und Modelle für einige Animationen genutzt.

Einige Posen lassen sich zumindest wiedererkennen, darunter auch die beliebte “Po ausstrecken”-Position. “Ich bin ziemlich sicher, dass das die Rückansicht der Schwert-Schwing-Animation ist”, erkennt etwa ein Fan mit Adleraugen und ein Vergleich zeigt: Er dürfte recht haben!

Auch verschiedene Emotionen wie den traurigen Gesichtsausdruck oder der erschrockene Sprung, den z.B. Bürgermeister Lewis macht, wenn man ihm seine violette Unterhose bringt, lassen sich bei näherer Betrachtung wiedererkennen. Durch die fehlenden Details und Arme braucht es aber vielleicht ein paar Anläufe.

"Für sowas wurde das Internet erfunden"

Es hat nicht lange gedauert, bis die Entdeckung aufgegriffen wurde und ein wunderbares GIF hervorgebracht hat. User mintzenn nahm sich die Bilder und kreierte ein tanzendes Männchen, das ebenfalls wieder gefeiert wird.

“Für sowas wurde das Internet erfunden”, stellt jemand treffend darunter fest. “Ich liebe es so sehr”, heißt es an anderer Stelle. Beide Posts sind mit jeweils über 13.000 Upvotes gerade unter den größten Gesprächsthemen des Subreddits.

Ganz so überrascht reagieren aber nicht alle, denn in der Modding-Community von Stardew Valley waren die Sprites nichts Neues, wie ein User erklärt: “Als jemand, der diese Sprites für Mods bearbeitet, ist mir nie aufgefallen, wie merkwürdig sie aussehen”. Es sind eben die kleinen Dinge im Leben.

Was denkt ihr: Seid ihr diesen Artworks schon einmal begegnet?