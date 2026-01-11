Nintendo-Spieler wacht morgens auf und entdeckt geheimes Symbol auf seiner Switch 2 - wir wetten, ihr habt es noch nie gesehen

Na, könnt ihr direkt sagen, was hinter diesem Symbol steckt? (Bild: Reddit/user/infredible-hulk)

Die Nintendo Switch 2 ist inzwischen seit einigen Monaten draußen und viele von uns werden bereits so einige Stunden damit verbracht haben. Da sollte man doch eigentlich meinen, dass man alle wichtigen Funktionen der Hybridkonsole kennt, oder? Nicht zwingend, wie dieser überraschte Fan beweist.

Neues Icon taucht plötzlich auf der Switch 2 auf - aber aus gutem Grund

Reddit-User infredible-hulk hat wohl nicht schlecht gestaunt, als er oder sie vor ein paar Tagen seine Nintendo Switch 2 in die Hand nahm: Am linken unteren Rand des Hauptmenüs tauchte nämlich auf einmal ein Symbol auf, das der Fan noch nie zuvor gesehen hatte.

Um das Symbol überhaupt zu erkennen, muss man schon etwas genauer hinschauen. Gemeint ist hier nämlich nicht das Icon der Switch 2, das ihr immer in der Ecke findet, sonder das kleine blaue Symbol direkt daneben. Das soll nämlich einen Schraubenschlüssel darstellen.

infredible-hulk dachte sich zuerst, dass die Switch 2 einfach ein Software-Update bekommen hätte, was aber nicht der Fall war. Zum Glück wusste die Community aber ziemlich schnell zu helfen.

Wie User CaptCastley nämlich in den Kommentaren erklärt, taucht dieses Symbol ausschließlich auf, wenn ihr etwas an den Buttoneinstellungen der Switch 2 ändert.

Belegt ihr also einen Knopf neu, erinnert euch dieses Symbol daran, dass ihr nicht die Voreinstellungen verwendet. Umgekehrt bedeutet das dann auch, dass ihr das Icon nie zu Gesicht bekommt, sofern ihr nicht an den Controls rumspielt.

Wie infredible-hulk bestätigt, war das dann tatsächlich auch des Rätsels Lösung. Der User hat nämlich den C-Button remapped und stattdessen mit der Funktion der Minus-Taste belegt, da er die beim Spielen von Cyberpunk 2077 regelmäßig benötigt.

Offensichtlich ein sinnvoller Tipp für alle, die den C-Button kaum bis gar nicht benutzen, wie der Kommentar von GrimmTrixX zeigt: "Verdammt, ich hatte noch nicht daran gedacht, den C-Button auf etwas sinnvolles zu remappen. Ich werde das Chat-Feature nie nutzen, also ist das eine gute Idee." Andere Fans haben den C-Button beispielsweise mit dem HOME-Button oder der Screenshot-Taste belegt.

Habt ihr auch irgendetwas am Buttonlayout eurer Nintendo Switch 2 geändert? Oder seid ihr jetzt vielleicht auf Ideen gekommen?