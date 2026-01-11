Wenn ihr Stranger Things liebt, solltet ihr unbedingt einen Blick auf dieses Netflix-Meisterwerk mit einem 95% Rotten Tomatoes-Score und 3 Staffeln werfen

Mysteriöse Ereignisse gibt es auch in dieser Serie zuhauf und sie könnte vielen Stranger Things-Fans gefallen.

Stranger Things lebt nicht nur von seiner 1980er-Nostalgie, sondern natürlich auch von der düsteren Sci-Fi-Atmosphäre und vielen rätselhaften Ereignissen, die nach und nach entschlüsselt werden. Beides bekommt ihr auch in einer anderen, sehr empfehlenswerten Netflix-Serie, die noch ein paar Schritte weitergeht: Dark.

Dark ist genauso düster, mysteriös und dramatisch wie Stranger Things

Steht ihr auf geheimnisvolle Ereignisse, finstere Machenschaften irgendwelcher Behörden sowie undurchsichtige Beweggründe und sucht nach dem Finale von Stranger Things nach mehr? Dann solltet ihr euch die Mystery- und Sci-Fi-Serie Dark mal anschauen. Sie streamt ebenfalls bei Netflix und erfreut sich sowohl bei Fans als auch der Kritik größter Beliebtheit.

0:55 Dark - Düsterer Trailer zur ersten deutschen Netflix-Serie - Düsterer Trailer zur ersten deutschen Netflix-Serie

Autoplay

Die Parallelen zu Stranger Things sind vor allem am Anfang sehr deutlich: In einer verschlafenen Kleinstadt verschwindet ein Kind und die Gemeinschaft des Ortes gerät erst in helle Aufregung und dann völlig aus den Fugen. Der junge Mensch wird verzweifelt gesucht und im Mittelpunkt der Geschichte stehen mehrere Familien, die alle ihre ganz eigenen Probleme haben.

Was in Hawkins das Forschungslabor war, ist in Dark ein Atomkraftwerk. Es gibt hier sogar ebenfalls eine dunkle Höhle, die eine absolute Schlüsselrolle einnimmt.

Aber Dark meint es mit dem Science-Fiction-Part sehr viel ernster und exerziert das Thema Zeitreisen bis ins kleinste Detail durch. Was als simples Mysterium beginnt, eskaliert sehr schnell komplett. Wer hier wirklich alles verstehen will, muss ganz genau aufpassen und am Ball bleiben, denn Dark macht keine Gefangenen.

Wo es in der ersten Staffel noch recht gemütlich im Jahr 2019 losgeht, erstreckt sich die Handlung bald über unterschiedlichste Zeitebenen. Die Geschichte spielt dann plötzlich mehr oder weniger parallel im Jahr 2019, 1986, 1953 und letzten Endes sogar in der Zukunft von 2052. Es versteht sich von selbst, dass diese Hirn-verknotenden Ebenen in den beiden weiteren Staffeln noch um einige erweitert werden.

Das Coole an dieser einzigartigen Serie ist zweifellos, zuzusehen, wie sehr die Macher hinter Dark ihr Ding einfach durchziehen. Sie haben sich offensichtlich vorgenommen, die konsequenteste, abgefahrenste Zeitreise-Geschichte überhaupt zu erzählen. Dass einem dabei irgendwann der Kopf raucht, gehört einfach dazu.

Bei Rotten Tomatoes steht die gesamte Serie Dark bei einem sagenhaften Kritiker*innen-Score (aka dem Tomatometer) von 95 %. Aber auch die Fans geben dem Projekt aus Deutschland unglaubliche 94 % beim sogenannten Popcornmeter. Auch die einzelnen Staffeln wurden durch die Bank überragend bewertet:

Staffel 1: 90 bzw. 92 %

Staffel 2: 100 bzw. 96 %

Staffel 3: 97 bzw. 94 %

Mir persönlich hat es irgendwann gereicht und spätestens die dritte Staffel war für mich dann einfach zu viel des Guten. Aber auch wenn Dark immer komplexer und verworrener wird, lohnt es sich, dranzubleiben. Das Finale wirkt äußerst befriedigend, die komplette Serie sieht fantastisch aus, klingt gut und ist ein absolut einzigartiges Unikat, das man als Sci-Fi-Fan gesehen haben sollte.

Habt ihr Dark schon geguckt? Was wären eure Empfehlungen für alle, die nach Stranger Things nach etwas Neuem, irgendwie Ähnlichem suchen?