Arc Raiders macht sogar Hollywood neugierig – jetzt äußern sich die Macher zu einer Film- und Serienumsetzung

Arc Raiders als Film oder Serie? Potenzial hätte das Setting auf jeden Fall.

Da ist Arc Raiders noch keine drei Monate alt und wird trotzdem bereits als potenzielle Film- oder Serienvorlage gehandelt. In einem Interview mit GamesBeat hat Embark-CEO Patrick Söderlund bestätigt, dass mehrere Unternehmen Interesse an einer Adaption des Spiels bekundet haben – entschieden ist allerdings noch nichts.

“Es muss richtig gemacht werden”

Laut Söderlund habe man überraschend viele Anfragen bekommen: "Ich kann gar nicht zählen, wie viele Firmen auf uns zugekommen sind und aus Arc Raiders eine Serie oder einen Film machen wollen."

0:46 Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen

Aktuell arbeite bei Embark aber niemand konkret an einer Umsetzung. Der Grund dafür ist simpel: Man wolle nichts übers Knie brechen.

Für Söderlund steht fest, dass eine Adaption nur dann Sinn ergibt, wenn sie dem Spiel gerecht wird. Arc Raiders habe zwar ein Setting, das sich gut für andere Medien eigne, doch genau deshalb müsse man besonders vorsichtig sein. Ob eher ein Kinofilm oder eine Serie infrage kommt und welche Studios angeklopft haben, ließ er offen.

"Erfolg weckt Interesse"

Dass Arc Raiders überhaupt so früh auf dem Radar der Film- und TV-Branche landet, ist kein Zufall. Der Shooter entwickelte sich nach dem Release Ende Oktober 2025 extrem schnell zum Überraschungshit: Top-Trending-Game des Jahres, starke Verkaufszahlen auf Steam und eine ungewöhnlich stabile Spielerbasis, die dem Spiel auch Wochen nach Launch treu bleibt.

Erfolgreiche Spiele-Adaptionen wie Fallout, The Last of Us oder Sonic haben außerdem gezeigt, dass sich Games mittlerweile sehr wohl für Film und Fernsehen eignen – wenn sie mit genug Fingerspitzengefühl umgesetzt werden. Genau das scheint Embark im Hinterkopf zu haben.

Erst das Spiel, dann der Rest

Vorerst liegt der Fokus aber klar auf Arc Raiders selbst. Für 2026 hat das Studio bereits größere Pläne angedeutet, ohne ins Detail zu gehen. Eine mögliche Serie oder ein Film steht damit eher auf der langen Liste für die Zukunft – nicht als nächster logischer Schritt.

Oder anders gesagt: Arc Raiders soll erst als Spiel weiter wachsen, bevor man versucht, daraus das nächste große Medien-Franchise zu machen.

Würdet ihr Arc Raiders lieber als Serie oder als Film sehen – oder bleibt ihr lieber beim Spiel selbst?