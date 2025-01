PS Plus-User warnen, dass ihr kostenlosen God of War-Download schnell verpassen könnt - denn er taucht nicht in der Spieleliste auf

Bei den neuen PS Plus Extra-Spielen steckt mehr als nur God of War: Ragnarök drin.

Die neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele für den Januar sind seit ein paar Tagen live und können in der PS Plus-Sparte auf PS5 und PS4 runtergeladen werden. Eines der Highlights in diesem Monat dürfte wohl ganz klar God of War: Ragnarök sein. Zum Spiel gibt es aber auch noch eine Erweiterung, die ihr in der PS Plus-Liste allerdings nicht finden werdet.

So holt ihr euch die kostenlose God of War-Erweiterung

Wenn ihr God of War: Ragnarök besitzt, könnt ihr euch auch den kostenlosen DLC Valhalla schnappen, der nach den Ereignissen des Hauptspiels angesetzt ist. Allerdings ist er über PS Plus nicht automatisch beim Spiel dabei. Auf Reddit warnt ein User deshalb andere, die Erweiterung nicht zu verpassen. Aus den Kommentaren geht hervor, dass viele Fans die Gelegenheit tatsächlich fast übersehen hätten.

So holt ihr euch die Valhalla-Erweiterung: Tatsächlich ist der DLC eigentlich ziemlich leicht zu bekommen. Ihr müsst im PlayStation Store nämlich einfach nach God of War Ragnarök: Valhalla suchen und solltet ihn direkt angezeigt bekommen. Solange ihr GoW Ragnarök besitzt (dazu zählt auch via PS Plus), könnt ihr die Erweiteung einfach kostenlos herunterladen.

Das erwartet euch in God of War Ragnarök: Valhalla

1:34 Im God of War Ragnarök Valhalla DLC kämpft sich Kratos durch neuen Rogue-Like-Modus

Knapp ein Jahr nach Release von God of War Ragnarök veröffentlichten die Macher*innen überraschend die kostenlose Erweiterung Valhalla. Die setzt nach den Ereignissen des Hauptspiels an, es empfiehlt sich also definitiv, dass ihr die Geschichte erst einmal beendet.

Zu Beginn des DLCs betritt Kratos mit Mimir die Pforte nach Valhalla, dem Ruheort gefallener Krieger*innen. Wenige Tage zuvor hatte er eine mysteriöse Einladung erhalten, die in auf die Insel geführt hat.

Valhalla unterscheidet sich beim Gameplay durchaus vom Hauptspiel, es handelt sich nämlich um einen Roguelite-Modus. Entsprechend prügeln wir uns also durch diverse Kampfarenen, upgraden unsere temporäre Ausrüstung und schalten nach und nach neue Portale und Wege frei, die uns tiefer nach Valhalla bringen.

Stirbt Kratos einmal, startet er wieder am Eingang nach Valhalla. Hier kann er sich dann aber auch mit Währung, die er während vergangener Runs gesammelt hat, permanente Upgrades etwa für Schaden oder Gesundheit kaufen.

Der DLC lohnt sich nebenbei auch für alle, die für Roguelikes weniger etwas übrig haben. Neben dem Gameplay erwartet euch nämlich auch jede Menge Story mitsamt spektakulärer Cutscenes. Hier treffen wir nicht nur mehrere bekannte Gesichter wieder, sondern setzen uns auch mit der blutigen Vergangenheit von Kratos auseinander.