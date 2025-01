Von wegen God of War Ragnarök: PS Plus-User freuen sich diesen Monat insbesondere über einen Geheimtipp bei Extra

Neben God of War: Ragnarök hält der Januar 2025 einen Geheimtipp aus einer langjährigen Reihe bereit.

Anfang diese Woche, genauer gesagt am Dienstag, den 21. Januar 2025, sind die neuen Spiele des Monats endlich in den Katalog von PS Plus Extra sowie Premium aufgenommen worden. Dieses Mal ist die Spielauswahl bei der Community besonders gut angekommen. Wir haben bereits darüber berichtet, dass unter anderem God of War: Ragnarök eines der absoluten Highlights ist:

Nun melden sich Stimmen, die einen weiteren Titel hervorheben möchten. Um welchen es sich handelt und wie die Meinungen dazu lauten, verraten wir euch hier.

Anderes Highlight als Ragnarök? Like A Dragon Gaiden!

Nachdem wir bereits erste Community-Meinungen zur Januar-Spielauswahl von PS Plus gesammelt haben, sticht uns nun die Liebe ins Auge, die Spieler*innen für einen weiteren Titel aus dem Lineup bereithält. Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name kommt ebenfalls hervorragend an:

Als sich Redditor RunPool im Subreddit von PS Plus danach erkundigt, ob auch andere Spieler*innen sich über die Aufnahme des Titels in den Spielkatalog von PS Plus Extra freuen, hinterlassen innerhalb von drei Tagen über 1.400 Personen eine positive Bewertung.

User wie deathtooriginality und aznassasin melden sich sogar in den Kommentaren und teilen ihre Begeisterung für das Spiel. Weil The Man Who Erased His Name Teil der langjährigen Yakuza-, beziehungsweise Like-A-Dragon-Reihe ist, stellen andere User wie lourensloki die berechtigte Frage, ob sich das Spiel denn für Neueinsteiger*innen eigne.

Die Antwort darauf lautet wohl leider “Nein“. Doch wieso ist das so?

Deswegen ist The Man Who Erased His Name leider nicht der perfekte Einstiegspunkt in die Like A Dragon-Reihe

Auf die Frage von lourensloki antwortet EmSoLow, dass sich das Spiel für langjährige Fans der Reihe sehr lohne, für alle anderen eher nicht. Die Yakuza-Spiele erzählen von Teil 0 bis Teil 6 eine zusammenhängende Geschichte rund um Kazuma Kiryu, die mit The Man Who Erased His Name einen Abschluss sowie eine Verbindung zu den neuen RPG-Ablegern findet.

Meine eigenen Erfahrungen als Neueinsteigerin

Der Meinung der Community kann ich mich anhand meiner eigenen Erfahrungen nur anschließen. Weil ich generell sehr an RPGs und skurrilen Japano-Spielen interessiert bin, war Yakuza: Like A Dragon – der siebte Teil der Hauptreihe – der perfekte Einstiegspunkt für mich. Also habe ich mich letztes Jahr ins JRPG mit dem neuen Protagonisten Ichiban Kasuga gestürzt und eine richtig tolle Erfahrung damit gehabt.

Der Haken daran: Mit jeglichen Anspielungen auf frühere Spiele konnte ich nichts anfangen. Fans der Reihe schwärmen davon und freuen sich sowohl über die Inhalte in The Man Who Erased His Name als auch im achten Teil, Like a Dragon: Infinite Wealth. Ich zögere aber noch, Spiele in die Hand zu nehmen, die sich verstärkt mit Kazuma Kiryu und Co. beschäftigen.

Einerseits bedeutet das, mindestens sieben, teilweise ältere Spiele nachholen zu müssen und andererseits schreckt mich persönlich das Brawler-Gameplay ab. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann haben Fans der Reihe gute Nachrichten: Mit Yakuza 0 gibt es den perfekten Einstiegspunkt, der technisch fortschrittlicher als die ersten Teile danach ist.

Wenn ihr nicht sicher seid, ob das Gameplay etwas für euch ist, hat Daveygravyx07 in den Antworten aus unserem genannten Reddit-Beitrag einen Tipp parat. Zwar sei The Man Who Erased His Name Story-technisch ungeeignet für den Einstieg, das Gameplay mache aber trotzdem Spaß.

Wollt ihr also wissen, ob die Yakuza- beziehungsweise Like-A-Dragon-Spiele sich für euch lohnen, könnt ihr dank PS Plus Extra in The Man Who Erased His Name probeweise ein paar Fäuste mit Kazuma Kiryu verteilen. Sollte euch das wie den vielen Fans der Reihe Spaß machen, findet ihr Yakuza 0 oft zu Schnäppchenpreisen im Sale.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Wie steht ihr zur Yakuza- beziehungsweise Like-A-Dragon-Reihe und wie tief seid ihr drin?