PS Plus nimmt euch im Mai 2025 mehr als 20 Spiele weg - Das sind alle Abgänge des Abos im Überblick

Hier sind alle Spiele, die ihr im Mai 2025 bei PS Plus Essential, Extra und Premium verliert.

Die verschiedenen PS Plus-Abostufen erhalten jeden Monat neue Spiele. Im Gegenzug gibt es aber auch jedes Mal ein paar Abgänge, die den Abo-Service verlassen. Im Mai müssen wir dabei auf besonders viele Titel verzichten.

PlayStation Plus Extra/Premium - Das sind alle bekannten Abgänge im Mai 2025

Batman: Arkham Knight Before Your Eyes Bloodstained: Ritual of the Night Die Sims 4: Inselleben (Erweiterungspack) Enter the Gungeon Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord Ghostrunner GTA 5 Infamous: Second Son Journey To The Savage Planet: Employee Of The Month Lego Marvel Super Heroes 2 MotoGP 24 Payday 2: Crimewave Edition Portal Knights Resistance: Fall of Man Resistance 2 Stranded: Alien Dawn Synth Riders The Lego Movie 2 Video game The Walking Dead: Saints & Sinners The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Payback Edition Walkabout Mini Golf

Wann werden die Spiele aus der Extra-Bibliothek entfernt? Die Spiele tauchen aktuell in der "Last Chance to Play"-Sektion im PS Store auf und dürften mit dem Release der neuen Extra/Premium-Spiele am 20. Mai aus dem Abo fliegen.

Diese Spiele verlassen PS Plus Essential im Mai 2025

Am 6. Mai gehen auch bei PS Plus Essential drei neue Spiele live und die Titel des Vormonats verschwinden. Habt ihr sie euch vorher für eure Bibliothek gesichert, könnt ihr sie aber behalten und spielen, solange ihr ein aktives Abo habt. Diese drei Spiele verlassen PS Plus Essential am 6. Mai:

RoboCop: Rogue City

The Texas Chain Saw Massacre

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory

Wann werden die PS Plus Essential, Extra und Premium-Spiele für Mai 2025 enthüllt?

Wie immer gibt es auch im Mai nicht nur Abgänge, es kommen auch neue Spiele in den Abo-Service. Hier sind die jeweiligen Termine für die Ankündigung:

Datum der Ankündigung von Essential: 30. April 2025

30. April 2025 Datum der Ankündigung von Extra/Premium: 14. Mai 2025

