PS Plus Extra/Premium im November 2022: Alle neuen Spiele und Abgänge des Abos

Abonnent*innen von PS Plus Extra oder Premium bekommen auch im November wieder einige neue Titel in die Klassiker- und Spielebibliothek geliefert. Gleichzeitig verlassen diesen Monat aber auch wieder mehrere Spiele den Service. Wir fassen euch in der Übersicht zusammen, welche Spiele zu PS Plus wandern und welche gehen.

Diese Spiele sind im November neu bei PS Plus Extra und Premium

Die neuen Spiele sind in diesem Monat ab dem 15. November verfügbar. Diese Titel hat Sony für alle Abonnent*innen von Extra und Premium in einem Blogpost offiziell bekannt gegeben:

Diese Klassiker bekommt ihr ab dem 15. November nur mit PS Plus Premium:

PS3-Spiele nur im Streaming: Da es sich bei mehreren der Spiele um die PS3-Versionen handelt, stehen sie euch nur im Streaming zur Verfügung, ihr könnt sie also nicht runterladen und offline zocken.

Falls ihr euch außerdem für die PS Plus Essential-Spiele interessiert, findet ihr die neuen Gratis-spiele im November hier:

Die Highlights im November

The Elder Scrolls 5: Skyrim

9:12 Skyrim Special Edition - Angespielt: Für wen lohnt sich die HD-Version?

Genre: Rollenspiel

Darum geht's: The Elder Scrolls 5: Skyrim gehört zu den absoluten Fantasy-Klassikern der Rollenspielgeschichte. Die Geschichte ist 200 Jahre nach dem Vorgänger Oblivion angesiedelt und lässt uns diesmal in die Rolle des Dovakhiin schlüpfen - Drachengeborene, die Drachen jagen können. Wir können nicht nur die Open World des Spiels frei erkunden, sondern auch Aufträge für verschiedene Fraktionen abschließen und die Story beeinflussen.

Kingdom Hearts-Reihe

5:45 Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX - Launch-Trailer zur Neuauflage

Genre: Action-RPG

Darum geht's: Die Prämisse der Kingdom Hearts-Reihe ist simpel: Hier treffen Disney-Figuren auf Final Fantasy-Charaktere. Als Hauptcharakter und Schlüsselschwert-Träger Sora reisen wir in verschiedene Disney-Welten und helfen dort nicht nur den Charakteren bei ihren Problemen, sondern müssen uns im Action-Kampfsystem auch mit allerhand Feinden prügeln.

Welche Spiele fliegen im November aus dem Katalog?

Im November verlassen gleich sechs Spiele die Abo-Services. Diese titel könnt ihr nur noch bis zum 15. November spielen:

Alles zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle. Wollt ihr wissen, welche Titel noch in der Klassiker- und Spielebibliothek zu finden sind, haben wir hier die komplette Übersicht aller Spiele in PS Plus Extra/Premium.

