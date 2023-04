PS Plus Extra/Premium im April 2023 - Spiele im Anmarsch: Das sind Datum und Uhrzeit

An diesem Tag werden die PlayStation Plus Extra und Premium-Spiele im April 2023 enthüllt.

Sony hat in der letzten Woche die Spiele enthüllt, die ihr mit dem PlayStation Plus Essential-Abo im April 2023 bekommt. Wenn ihr die höheren Tiers, also Extra oder Premium, abonniert habt, dann könnt ihr euch in nur wenigen Tagen auf die Bekanntgabe weiterer Bonus-Titel freuen.

Bekanntgabe der PS Plus Extra und Premium-Spiele im April 2023:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 12. April 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) *

* Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 18. April 2023 um die Mittagszeit (zwischen 12 und 13 Uhr).

*Woher kommt dieser Termin? Sony schaltet die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele in der Regel immer am dritten Dienstag des Monats frei und kündigt sie am Mittwoch davor an. Somit ergibt sich diesmal also der 12. April als Tag der Enthüllung.

Auf GamePro.de werdet ihr dann pünktlich erfahren, welche Bonus-Titel ihr mit dem Extra- und Premium-Abo in diesem Monat bekommt.

Alle PlayStation Plus Essential-Spiele im April 2023

Mit dem Essential-Abo könnt ihr euch aktuell folgende Bonus-Titel auf eure PS4 oder PS5 herunterladen:

Dabei solltet ihr euch unbedingt das Actionspiel Tails of Iron anschauen, hinter dem sich ein richtig gutes Soulslike verbirgt. Den Gameplay-Trailer dazu könnt ihr euch hier anschauen:

1:27 Tails of Iron - Das Ratten-RPG im Gameplay-Trailer

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche Titel wünscht ihr euch für das neue PS Plus Extra und Premium-Lineup im kommenden Monat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.