PS Plus Extra/Premium im April 2024: Die ersten beiden Spiele sind offiziell bekannt und der Sommer-Hit 2023 ist dabei

Sony hat bereits zwei der PS Plus Extra/Premium-spiele für den April 2024 verraten.

Eigentlich müssen wir uns noch ein Weilchen gedulden, ehe Sony alle neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele für den April 2024 offiziell enthüllt. Allerdings bekommen wir jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns erwartet: Auf dem offiziellen PlayStation Blog wurden nämlich bereits zwei der Titel enthüllt, die wir diesen Monat bekommen.

Diese beiden Spiele wandern im April zu PS Plus Extra/Premium

Wann werden die restlichen PS Plus Extra/Premium-Spiele enthüllt? Regulär erfolgt die Ankündigung erst am 10. April, dann erfahren wir also, welche Spiele uns außerdem diesen Monat erwarten werden. Die Freischaltung der neuen Titel erfolgt dann am 16. April – eine Ausnahme bildet hier nur Tales of Kenzera: Zau, das erst am 23. April erscheint.

Auch die PS Plus Essential-Titel für April 2024 sind bereits bekannt:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im April 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Annika Bavendiek

Das erwartet euch bei den beiden PS Plus-Spielen

Dave the Diver

10:33 Dave the Diver - Test-Video zum Steam-Liebling des Sommers

Genre: Action-RPG

Darum geht's: Dave the Diver mischt Tauchgänge mit Restaurant-Management. Als namensgebender Dave taucht ihr hinab ins kühle Nass, jagt Fische und andere Meerestiere und trefft auch den ein oder anderen Unterwasser-Bewohner, für den ihr Nebenaufgaben erledigen könnt.

Habt ihr eure Taschen mit Fisch gefüllt, geht's zurück an die Oberfläche, wo ihr ein Sushi-Restaurant betreibt. Hier müsst ihr Bestellungen an Gäste liefern, neue Mitarbeiter*innen ausbilden und so weiter.

Das Konzept geht auf, denn Dave the Diver hat sich zu seinem Release im Sommer 2023 zu einem richtigen Indie-Hit entwickelt.

Tales of Kenzera: Zau

1:36 Tales of Kenzera: ZAU - Der Action-Plattformer im Trailer

Genre: Action-Plattformer

Darum geht's: Tales of Kenzera: Zau ist ein Action-Plattformer, der von der afrikanischen Bantu-Kultur in Kenia inspiriert ist. Im storylastigen Abenteuer seid ihr als Zau unterwegs, der sich mit Kaluga, dem Gott des Todes, verbündet, um seinen verstorbenen Vater zurückzuholen.

Dafür durchstreift ihr das Land Kenzera und stellt euch hier Bossen und anderen Gegnern. In Metroidvania-Manier schaltet ihr außerdem nach und nach immer neue Gebiete frei.

Womöglich kennen wir auch bereits ein weiteres Spiel, das im April zu Extra/Premium kommt. Hierbei handelt es sich allerdings bislang nur um einen Leak:

Mehr zum Thema Erstes PS Plus Premium Spiel für April 2024 ist bereits durchgesickert von Cassie Mammone

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt noch kein PS Plus? Alle Infos zum kostenpflichtigen Abo-Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht beantworten euch die wichtigsten Fragen (darunter Preise und Vorteile) zu den drei verschiedenen Abostufen PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was haltet ihr von diesen beiden Titeln und welchen werdet ihr zuerst zocken? Welche Spiele wünscht ihr euch noch diesen Monat im Abo?