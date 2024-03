Erstes PS Plus Premium Spiel für April 2024 ist bereits bekannt

Dieses Spiel erwartet euch wahrscheinlich im Premium-Level diesen April.

Einige Zeit vor der offiziellen Ankündigung seitens Sony kündigt Gematsu auf X, ehemals Twitter, ein April-Spiel für Abonnent*innen von PS Plus Premium an. Dabei ist mit gestern die offizielle Ankündigung der Spiele für die PS-Plus-Essential-Stufe im April noch gar nicht so lange her.

Dieses Spiel gibt es wohl im April 2024 bei PS Plus Premium

Vermutlich könnt ihr euch dann ab dem 16. April in das Star-Wars-Abenteuer stürzen, wobei Sony die Spiele für PS Plus Premium eine Woche zuvor ankündigen müsste. Dann sollten auch die restlichen Spiele für die Premium-Stufe enthüllt werden.

Das erwartet euch bei Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire

Plattform: PlayStation 1

PlayStation 1 Genre: Action

Darum geht's: Rebel Assault II ist ein Rail-Shooter, der nach Episode IV – Eine neue Hoffnung spielt. Ihr schlüpft in die Rolle des Soldaten Rookie One der Rebellen-Allianz und müsst euch durch verschiedene Level ballern. Bei der Veröffentlichung im Jahr 1996 erhielt das Spiel gemischte Reviews, die vor allem die Grafik lobten und sich an der Steuerung störten.

Trotz gemischter Reviews könnte Rebel Assault II eine willkommene Abwechslung zur desaströsen Star Wars: Battlefront Classic Collection sein, die vor kurzer Zeit erschien.

