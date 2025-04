PS Plus Extra/Premium im April 2025: Schnappt euch heute die neuen Bonus-Spiele für PS4/PS5 - Das ist die ungefähre Uhrzeit

Die neuen PS Plus Bonusspiele für Extra und Premium gehen heute online.

Wer PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert hat, kann sich seit dem 10. April 2025 bereits den Überraschungshit Blue Prince herunterladen; heute folgen die restlichen Bonus-Titel des Monats April 2025.

Wann genau werden die PS Plus-Spiele für Extra/Premium im April 2025 veröffentlicht?

Datum: Heutiger Dienstag, der 15. April 2025

Heutiger Dienstag, der 15. April 2025 Uhrzeit: Zwischen 11 und 12 Uhr mittags*

*Eine genaue Uhrzeit für die Veröffentlichung der neuen Bonus-Games gibt es nicht. Uns ist lediglich ein Zeitfenster bekannt, in dem Sony neue PS Plus-Spiele in der Regel freischaltet. Wir werden diesen Artikel updaten, sobald ihr die April 2025-Games herunterladen könnt.

Alle PlayStation Plus Extra-/Premium-Spiele (April 2025) im Überblick

Diese Spiele bekommt ihr ab dem heutigen 15. April mit PS Plus Extra:

Hogwarts Legacy

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2

EA Sports PGA Tour

Battlefield 1

PlateUp!

Diese Spiele bekommt ihr ab dem heutigen 15. April nur mit PS Plus Premium:

Alone in the Dark 2

War of the Monsters

Nicht verpassen: Wie oben bereits erwähnt, könnt ihr euch mit einer Extra-Premium-Mitgliedschaft schon seit dem 10. April mit PS Plus Extra und Premium den Überraschungshit Blue Prince schnappen. Das Rätselspiel hat auf Open Critic und Metacritic Bestnoten abgestaubt und gilt aktuell als eines der am besten bewerteten Spiele des Jahres.

1:00 Blue Prince - Puzzle-Adventure kommt sowohl für PS Plus, als auch für den Game Pass

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen rund um Preise, Vorteile und mehr, die die drei unterschiedlichen Abo-Modelle (Essential, Extra und Premium) betreffen.

Über welches Spiel oder welche Spiele bei PlayStation Plus Extra/Premium freut ihr euch in diesem Monat am meisten? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion!