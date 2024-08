PS Plus August 2024: Neue Extra-/Premium-Spiele für PS4/PS5 sind im Anmarsch - Das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

An diesem Tag werden die neuen Spiele für Extra und Premium enthüllt.

Seit gestern könnt ihr euch die PlayStation Plus Essential-Spiele des August 2024-Lineups herunterladen. Wenn ihr darüber hinaus über eine Extra- oder Premium-Mitgliedschaft verfügt, dann könnt ihr euch auf baldigen neuen Spielnachschub freuen. Wir verraten euch den Termin, an dem Sony die August 2024-Spiele für die beiden teureren PS Plus-Abostufen enthüllt.

Wann werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele des August 2024-Lineups enthüllt?

Bekanntgabe der PS Plus Extra-/Premium-Spiele im August 2024:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 14. August 2024

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Ab wann kann ich die neuen PS Plus-Spiele für Extra/Premium spielen?

voraussichtlicher Termin: Ab Dienstag, den 20. August 2024.

voraussichtliche Uhrzeit: Freischaltung im PS Store zwischen 12/13 Uhr mittags

Woher kommen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra/Premium-Spiele am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor.

Damit ergeben sich diesmal der 14. August für die Ankündigung und der 20. August für die Live-Schaltung der Titel in der PS Plus-Sparte. 17:30 Uhr ist die traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer Games für den PlayStation Plus-Service.

PS Plus Extra/Premium im Juli 2024 - Alle Bonus-Spiele des Vormonats im Überblick

Falls euch das Juli 2024-Lineup entgangen ist, hier sind noch einmal alle aktuellen Titel für Extra und Premium im Überblick:

Alle PlayStation Plus Extra-/Premium-Games im Überblick (verfügbar seit 16. Juli):

Remnant 2

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion

Mount & Blade 2: Bannerlord

The Jackbox Party Pack 9

Pathfinder: Wrath of the Righteous

No More Heroes 3

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

Deadcraft

Steep

Diese Spiele gibt es ausschließlich mit PlayStation Plus Premium (verfügbar seit 16. Juli):

Job Simulator (PSVR 2)

Summoner

Ratchet and Clank Size Matters

Jeanne d’Arc

Die einzelnen Titel stellen wir euch im unten verlinkten GamePro-Artikel genauer vor:

Alle wichtigen Infos zu PlayStation Plus und den unterschiedlichen Abostufen

Ihr besitzt gar kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der drei unterschiedlichen Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

