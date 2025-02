PS Plus Extra/Premium für Februar 2025 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele

Heute erfahren wir, welche Spiele zu PS Plus Extra und Premium wandern.

Es ist wieder soweit, heute kündigt Sony die neuen Spiele an, die in die Spiele- und Klassikerbibliothek von PS Plus Extra und Premium kommen. Wir halten euch hier zur Ankündigung bis zur offiziellen Enthüllung mit möglichen Leaks auf dem Laufenden und verraten euch außerdem, welche Spiele das Abo verlassen.

09:45 Uhr Moin ihr Lieben! Ein paar Stunden dauert es noch, bis die neuen PS Plus-Spiele enthüllt werden. Wir versorgen euch hier in der Zwischenzeit mit allen wichtigen Infos und decken natürlich auch die Ankündigung ab.

PS Plus Extra/Premium im Februar 2025: Das sind Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 12. Februar 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Die neuen Titel für Extra/Premium wandern in der Regel am dritten Dienstag des Monats ins Abo und werden am Mittwoch davor angekündigt. Damit erfolgt die Freischaltung der Spiele also diesmal am Dienstag, den 18. Februar.

PS Plus Essential für Februar ist bereits live

Die PS Plus Essential-Spiele gehen derweil immer bereits zwei Wochen vorher live, ihr könnt sie also bereits zu eurer Spielebibliothek hinzufügen und runterladen. Alle Spiele findet ihr hier:

Das sind die Abgänge bei PS Plus Extra/Premium

Wie jeden Monat kommen nicht nur neue Spiele zum Abo dazu, euch werden auch wieder ein paar Titel weggenommen. Diesen Monat müsst ihr euch mit The Outer Worlds etwa von einem echten Rollenspiel-Highlight von den Macher*innen von Fallout: New Vegas (und Avowed) verabschieden:

11:32 The Outer Worlds - Test-Video zum Fallout-ähnlichen Rollenspiel-Hit -

Autoplay

Diese 8 Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium am 18. Februar:

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (PS5) Outriders (PS5, PS4) Tales of Arise (PS5, PS4) Tales of Zestiria (PS4) Tales of Symphonia Remastered (PS4) Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4) Scarlet Nexus (PS5, PS4) Bulletstorm: Full Clip Edition (PS4)

Welche Spiele erhofft ihr euch in diesem Monat von PS Plus?