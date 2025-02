PS Plus - Extra-/Premium-Spiele für Februar 2025 sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit

Das sind Datum und Uhrzeit der Ankündigung von PS Plus Extra und Premium im Februar 2025.

Nachdem in der vergangenen Woche bereits die PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat Februar 2025 im PS Store freigeschaltet wurden, müssen wir auch nicht mehr lange auf die nächste PS Plus-Ankündigung warten. Wer eine der beiden höheren Abostufen (also Extra oder Premium) besitzt, der darf sich schon in wenigen Tagen über die Enthüllung des Februar 2025-Lineups freuen.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat Februar 2025 enthüllt?

Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 12. Februar 2025

Mittwoch, der 12. Februar 2025 Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 18. Februar 2025

Woher wissen wir das? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra-/Premium-Spiele immer am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt stets am Mittwoch davor.

Alle Extra- und Premium-Games des Januar 2025-Lineups findet ihr hier:

PS Plus Extra - Alle bekannten Abgänge im Februar 2025

Die offizielle Ankündigung der Februar 2025-Neuzugänge bei Extra/Premium lässt also noch auf sich warten, die ersten Abgänge sind allerdings bereits bekannt.

Ab 18. Februar verlassen folgende Titel die Bibliothek von Extra:

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (PS5) Outriders (PS5, PS4) Tales of Arise (PS5, PS4) Tales of Zestiria (PS4) Tales of Symphonia Remastered (PS4) Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4) Scarlet Nexus (PS5, PS4) Bulletstorm: Full Clip Edition (PS4)

Schaut euch dabei unbedingt noch das SciFi-Rollenspiel The Outer Worlds an, das von den Fallout New Vegas-Macher*innen Obsidian stammt. Der untere Trailer zeigt euch mehr vom RPG:

3:44 The Outer Worlds - Neuer Trailer stellt die Spielwelt genauer vor

