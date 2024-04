PS Plus-User sind sich einig: Dieses Bonus-Spiel im Abo ist richtig gut und hat sogar eine Easy Platin

Deliver Us the Moon ist ein kleiner Geheimtipp bei PS Plus.

Die Spiele- und Klassikerbibliotheken von PS Plus Extra und Premium sind wahrlich riesig. Sie umfassen nicht nur hunderte Spiele, das Angebot ändert sich auch regelmäßig. Da kann es natürlich schwer sein, den Überblick zu behalten und besonders die kleinen Perlen gehen schnell mal unter.

Zum Glück sind PS Plus-User ein geselliges Völkchen und teilen auch gerne mal ihre Empfehlungen. So ist es auch mit dem Geheimtipp Deliver Us the Moon, das wir euch hier einmal genauer vorstellen wollen.

Ein verstecktes PS Plus Extra-Highlight

Auf Reddit tauscht sich die Community immer wieder gerne über ihre aktuellen Tipps und Empfehlungen aus. In einem Thread, der nach den besten versteckten Perlen bei PS Plus Extra und Premium fragt, thront ein Spiel ganz oben, das viele nicht auf dem Schirm haben dürften: Deliver Us the Moon.

"Ich habe Deliver Us the Moon genossen und es hat eine simple Platin, wenn dir das wichtig ist.", schreibt etwa ein User. Andere pflichten der Person bei und antworten darauf etwa mit "Oh Mann, das ist definitiv auch meine Wahl." oder "Hab das Spiel geliebt".

Das ist Deliver Us the Moon

9:13 Deliver Us The Moon - Angespielt: Schlicht spannend - Auf stiller Mondmission

Darum geht's im Spiel: Deliver Us the Moon ist ein Science-Fiction-Thriller, der in einer apokalyptischen Zukunft spielt. Nachdem die Ressourcen der Erde aufgebraucht sind, kann die Menschheit nur dank einer Energiequelle vom Mond überleben – bis eines Tages jegliche Kommunikation mit der Mond-Kolonie abbricht.

Als letzter Astronaut der Erde werdet ihr auf eine Mission geschickt, um herauszufinden, was passiert ist und die Menschheit zu retten. Mit dem kleinen Roboter ASE an eurer Seite erkundet ihr zu Fuß oder mit dem Rover die offene Mondlandschaft und die Überreste der dortigen Zivilisation, sammelt Hinweise und deckt Geheimnisse auf.

Das Abenteuer fokussiert sich dabei auf seine Story, lässt euch aber auch Rätsel lösen und ums Überleben kämpfen – denn euer Sauerstoff-Vorrat ist begrenzt.

Eigentlich werden die neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele erst in ein paar Tagen bekannt gegeben, aber Sony hat schon jetzt die ersten beiden Titel enthüllt. Und die Essential-Spiele sind bereits live:

Falls ihr jetzt selbst Lust auf Deliver Us the Moon bekommen habt: Das Spiel könnt ihr mit einem PS Plus Extra- oder Premium-Abo ohne weitere Zusatzkosten spielen. Inzwischen gibt es mit Deliver us Mars auch einen Nachfolger, der 10 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers spielt. Allerdings ist der aktuell noch nicht im Abo enthalten.

Hattet ihr Deliver Us the Moon bereits auf dem Schirm und habt ihr noch weitere Geheimtipps aus dem Abo?