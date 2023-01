PS Plus Extra/Premium im Januar 2023: Das sind Datum und Uhrzeit der Ankündigung

Auch zum neuen Jahr bekommt PS Plus Extra und Premium wieder einige frische Bonus-Titel spendiert, während andere Spiele den Service demnächst verlassen. An diesem Tag werden die neuen Titel für die Klassiker- und Spielebibliothek voraussichtlich enthüllt:

Das sind Datum/Uhrzeit der Enthüllung für die PS Plus Extra/Premium-Spiele im Januar 2023

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 11. Januar 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) *

* Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 17. Januar 2023

*Woher kommt dieser Termin? Die neuen PS Plus Extra/Premium-Titel wurden immer am zweiten Mittwoch des Monats angekündigt und am darauffolgenden Dienstag veröffentlicht. Damit ergibt sich ein ähnliches System wie für PS Plus Essential, welches am ersten Dienstag des Monats live geht und am Mittwoch davor angekündigt wird.

Wie jeden Monat wird GamePro euch natürlich auch diesmal die neuen Spiele pünktlich zur Ankündigung vorstellen.

Gibt es bereits Leaks?

Bislang sind noch keine der Spiele bekannt, die neu zum Service stoßen werden. Auch Leaks gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Welche Spiele aktuell Teil des Extra/Premium-Lineups sind, findet ihr derweil in unserer Liste.

Neben den Neuzugängen verlassen im Januar aber auch einige Spiele wieder den Service, von denen wir bereits wissen. Diesmal sind es sogar besonders viele, ganze 10 Titel verlassen nämlich zum 17. Januar 2023 den Service.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im Januar 2023

Die neuen PS Plus Essential-Titel des Monats sind bereits live, ihr könnt sie euch bis zum 7. Februar noch schnappen. Diese Spiele könnt ihr euch jetzt runterladen, wenn ihr ein Abo besitzt:

13:12 Star Wars Jedi: Fallen Order - Test-Video zum Singleplayer-Hit

Das Highlight in diesem Monat ist mit Jedi: Fallen Order ein Singleplayer-Actiontitel im Star Wars-Universum. In dem Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Cal Kestis, ein ehemaliger Padawan, der sich nach der Machtübernahme des Imperiums versteckt hält. Als er entdeckt wird und fliehen muss, beschließt er den Jedi-Ordnen wieder aufzubauen. Das Spiel legt seinen Fokus auf die Charaktere, Story und das knackige Kampfsystem. Mit Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 17. März 2023 außerdem auch schon bald der Nachfolger.