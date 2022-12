PS Plus Extra beginnt das neue Jahr mit harten Verlusten - sagt Goodbye zu 10 Spielen

Jeden Monat kommen neue Spiele zu PS Plus Extra und Premium. Im Gegenzug verlassen aber auch jedes Mal einige Titel die Spiele- und Klassikerbibliothek. So mussten Fans sich bereits kurz nach Start des Abo-Services von Red Dead Redemption 2 verabschieden und zuletzt hat auch Assassin's Creed Valhalla den Katalog verlassen.

Im Januar des neuen Jahres werden es allerdings noch einmal extra viele Titel. Ganze 10 Spiele werden dann nämlich nicht mehr Teil des Abos sein. Wollt ihr also eines davon noch spielen, müsst ihr euch beeilen.

Diese 10 Titel verlassen PS Plus Extra/Premium im Januar 2023:

Bis wann sind die Titel verfügbar? Ihr könnt die PS4-Spiele bis zum 17. Januar 2023 noch zocken. Zu diesem Zeitpunkt gehen dann auch die neue PS Plus Extra/Premium-Titel für den Monat online.

Denkt an auch PS Plus Essential im Dezember

Auch für Abonnent*innen von PS Plus Essential gibt es jeden Monat Gratis-Spiele, die ihr euch nur einige Wochen lang sichern könnt. Im Dezember 2022 sind folgende Titel dabei:

Hier stellen wir die Spiele im Detail vor:

Besonders die Mass Effect: Legendary Edition wollen wir euch als eine der besten RPG-Trilogien aller Zeiten ans Herz legen:

Alles zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle.

Wollt ihr eines der Spiele in der Liste unbedingt noch spielen?