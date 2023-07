PS Plus Extra/Premium Juli 2023: 18 neue Bonus-Games ab heute verfügbar - das ist die ungefähre Uhrzeit

Heute erscheinen die neuen PS Plus-Spiele für Premium und Extra.

Euch gehen so langsam die Spiele aus? Dann hergehört: Wenn ihr PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert habt, dann könnt ihr euch heute über Zuwachs in der Bibliothek freuen: Ganze 18 Titel für PS4 und PS5 werden heute im PS Store zum kostenlosen Download für alle Mitglieder der entsprechenden Abostufen freigeschaltet.

Zu welcher Uhrzeit werden die PS Plus Extra-/Premium-Spiele freigeschaltet?

Zwischen 12 und 13 Uhr mittags (deutscher Zeit) im PlayStation Store

GamePro wird diesen Artikel updaten, sobald die PlayStation Plus-Spiele des Juli 2023-Aufgebots für alle Extra- und Premium-Mitglieder zum Download bereitstehen.

Alle neuen PS Plus-Spiele im Juli 2023 bei Extra

It Takes Two

Sniper Elite 5

Snowrunner

World War Z

The Ascent

Undertale

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Melty Blood: Type Lumina

Dysmantle

Circus Electrique

Dynasty Warriors 9

Samurai Warriors 5

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R

Monster Jam Steel Titans

Alle neuen PS Plus-Spiele im Juli 2023 bei Premium

Gravity Crash Portable

Twisted Metal

Twisted Metal 2

Das Highlight in diesem Monat: It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

It Takes Two ist ein Koop-Abenteuer der A Way Out-Macher Hazelight Studios, in dem wir in Zusammenarbeit mit einem Freund/einer Freundin die kriselnde Beziehung eines Ehepaars retten müssen. Dabei übernimmt eine Person die Rolle von Cody, die andere wiederum schlüpft in die Haut von May.

Die beiden werden durch die Tränen ihrer Tochter Rosie in winzige Puppen verwandelt und müssen sich fortan durch liebevoll gestaltete Levels kämpfen. Dabei erkunden wir unter anderem den Hauseigenen Werkzeugschuppen oder Rosies Kinderzimmer, in dem wir uns mit Spielzeitrittern und einem Plüschelefanten herumschlagen.

Mit der Zeit wachsen nicht nur Cody und May immer weiter zusammen, sondern im besten Fall auch ihr selbst und euer Koop-Partner/eure Koop-Partnerin, weil ihr in It Takes Two ständig zusammenarbeiten müsst, indem ihr die unterschiedlichen Fähigkeiten der beiden Hauptfiguren ausnutzt.

Mehr Infos zu It Takes Two und warum das Koop-Spiel so fantastisch ist, lest ihr im großen GamePro-Test:

Mehr zum Thema It Takes Two im Test: Ein Koop-Meisterwerk für PS4 und Xbox One von Tobias Veltin

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt gar kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt. Über welche PlayStation Plus-Games für Extra und Premium freut ihr euch im Juli 2023 am meisten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentar-Sektion!