PS Plus Extra/Premium im Juni 2024: Das sind alle neuen Gratis-Spiele

Das sind alle neuen Spiele bei PS Plus Extra und Premium im Juni 2024.

Normalerweise kündigt Sony die neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele erst gegen Mitte eines Monats an. Diesmal hat Sony die Spielregeln aber geändert und im Rahmen der Days of Play mehrere der Titel bereits vorab enthüllt. Jetzt sind aber auch die restlichen Spiele bekannt, die diesen Monat ins Abo wandern. Hier sind alle Zu- und Abgänge.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im Juni 2024

Diese Spiele sind bereits bei PS Plus Extra und Premium verfügbar oder stoßen in den nächsten Tagen dazu:

Dredge

LEGO Marvel Super Heroes 2

Cricket 24

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition

Monster Hunter Rise (verfügbar ab 18. Juni)

Football Manager 2024 (verfügbar ab 18. Juni)

Crusader Kings 3 (verfügbar ab 18. Juni)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 (verfügbar ab 18. Juni)

After Us (verfügbar ab 18. Juni)

Anno 1800 (verfügbar ab 18. Juni)

Police Simulator: Patrol Officers (verfügbar ab 18. Juni)

Far Cry 4 (verfügbar ab 18. Juni)

LEGO The Hobbit (verfügbar ab 18. Juni)

LEGO The Incredibles (verfügbar ab 18. Juni)

Diese Spiele sind bereits bei PS Plus Premium verfügbar oder stoßen in den nächsten Tagen dazu:

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (verfügbar ab 18. Juni)

Ghosthunter (verfügbar ab 18. Juni)

Daxter (verfügbar ab 18. Juni)

Diese PSVR 2-Spiele gibt es außerdem ebenfalls mit PS Plus Premium:

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Kayak VR: Mirage (verfügbar ab 18. Juni)

Denkt auch an die PS Plus Essential-Spiele!

Neben den Extra- und Premium-Titeln hat Sony natürlich auch die Essential-Spiele bereits vor einigen Wochen enthüllt. Hier findet ihr die drei neuen "Gratis"-Spiele, die ihr ohne Aufpreis im Abo bekommt:

Das Highlight im Juni: Monster Hunter Rise

2:09 Neuer Monster Hunter Rise-Trailer feiert den Launch auf PlayStation und Xbox

Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: Monster Hunter Rise ist der neueste Ableger der inzwischen über 20 Jahre alten Reihe. Ursprünglich ist der Titel für Nintendo Switch und PC erschienen, später folgte auch eine Version für PS5 und Xbox Series X/S.

Im Spiel müsst ihr als Jäger*innen solo oder im Koop riesige Monster jagen, die das Ökosystem bedrohen. Wichtig its dabei vor allem gute Vorbereitung und das Lernen der gegnerischen Movesets. Spielt ihr solo, steht euch neben einem hundeartigen Reittier auch der klassische Palico-Begleiter zur Seite: Eine süße Katze, die euch auch im Kampf unterstützt.

Was den neuesten Ableger so gut macht und wo es ein paar Abstriche gibt, lest ihr im Test:

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Juni

Auch im Juni gibt es wieder einige Titel, die aus dem Abo-Service fliegen. Diese 14 Spiele könnt ihr nur noch bis zum 18. Juni im Abo spielen:

Baja: Edge of Control HD

Brothers: A Tale of Two Sons

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

Dodgeball Academia

Grand Theft Auto 5

Indivisible

Monster Jam: Steel Titans

MotoGP 23

Slime Rancher

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Telling Lies

The Talos Principle: Deluxe Edition

The Wild at Heart

Unturned

Nun wollen wir natürlich von euch wissen: Was sagt ihr zu diesem PS Plus-Monat? Welches der neuen Spiele werdet ihr euch zuerst schnappen?