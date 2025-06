PS Plus - Hier sind alle 15 neuen Gratis-Spiele, die ihr im Juni 2025 mit Extra/Premium bekommt, samt Meta-Scores

Alle neuen PS Plus-Spiele im Überblick.

Im Juni regnet es Bonus-Spiele für PlayStation Plus-Mitglieder. Gestern Abend hat Sony die restlichen Titel des Juni 2025-Aufgebots für Extra/Premium enthüllt, nachdem Anfang des Monats bereits die ersten Bonus-Titel veröffentlicht wurden. Hier führen wir noch einmal alle Titel auf, die ihr im Juni mit PlayStation Plus Extra/Premium bekommt.

PlayStation Plus im Juni 2025 - Diese Spiele gibt's ab nächster Woche neu bei PS Plus Extra/Premium

Diese Spiele bekommt ihr ab nächster Woche mit Extra/Premium:

FBC: Firebreak Metascore: tba

Battlefield 2042 Metascore: 63

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 Metascore: -

theHunter: Call of the Wild Metascore: 75

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie Metascore: 81

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes Metascore: 75

Train Sim World 5 Metascore: -

Endless Dungeon Metascore: 73



Diesen Titel bekommt ihr ab nächster Woche nur mit Premium:

Deus Ex Metascore: 90 (PC-Version)



Wann werden die neu angekündigten PS Plus-Spiele veröffentlicht? Am Dienstag, den. 17. Juni 2025 zwischen 11 und 12 Uhr mittags. Habt ihr ein Extra- oder Premium-Abo, dann könnt ihr die Titel ohne weitere Zusatzkosten zocken.

Bereits verfügbare PlayStation Plus Extra-/Premium-Games:

Another Crab's Treasure (seit 29. Mai) Meta-Score: 77

(seit 29. Mai) Destiny 2: Legacy Collection (seit 30. Mai) Meta-Score: -

(seit 30. Mai) Skull & Bones (seit 2. Juni) Meta-Score: 59

(seit 2. Juni) GTA 3: The Definitive Edition (seit 10. Juni) Meta-Score: 54 (Wertung für die gesamte Remaster-Trilogie)

(seit 10. Juni)

Bereits verfügbare Titel, die ihr nur mit Premium bekommt:

Myst (seit 5. Juni) Meta-Score: 78 (PC-Version)

(seit 5. Juni) Riven (seit 5. Juni) Meta-Score: 86 (PC-Version)

(seit 5. Juni)

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo: Essential, Extra und Premium

Ihr habt noch kein PlayStation Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PlayStation Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Über welchen Extra-/Premium-Titel aus dem Juni 2025-Lineup freut ihr euch am meisten?