Live

PS Plus Extra/Premium für Juni 2026 wird heute enthüllt und das erste Spiel könnt ihr sogar jetzt schon zocken

Die ersten beiden PS Plus-Neuzugänge sind bereits bekannt, heute werden auch die restlichen Spiele enthüllt. Alle Infos gibt's im Live-Ticker.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
10.06.2026 | 06:00 Uhr

Heute erfahren wir, was die restlichen Neuzugänge bei PS Plus ExtraPremium im Juni 2026 sind. Heute erfahren wir, was die restlichen Neuzugänge bei PS Plus Extra/Premium im Juni 2026 sind.

Nachdem Sony die letzten Tage schon die ersten Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium verraten hatte, erfahren wir heute endlich auch das restliche Lineup für den Juni. Welche Zu- und Abgänge bekannt sind, erfahrt ihr hier.

Mittwoch, 10.06.2026

06:00 Uhr

Moin, moin! Heute ist wieder PS Plus-Ankündigungstag. Dabei gehen wir diesmal nicht komplett unwissend in den Reveal, Sony selbst hatte nämlich bereits zwei Spiele enthüllt, von denen ihr eines sogar bereits jetzt im Abo zocken könnt. Die Ankündigung der restlichen Spiele und etwaige Leaks begleiten wir dann hier im Live-Ticker.

Dieses Spiel gibt es ab 9. Juni bei PS Plus Extra/Premium:

  • Destiny 2: Legacy Collection

Dieses Spiel gibt es ab 16. Juni bei PS Plus Premium:

  • Gitaroo Man 

Video starten 1:03 Destiny 2: Der erste Trailer zu The Final Shape bringt einen alten Bekannten von den Toten zurück

Ankündigung der Extra/Premium-Spiele für Juni

  • Voraussichtliches Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 10. Juni 2026
  • Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr
  • Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 16. Juni 2026, zwischen 10 und 11 Uhr vormittags

In den letzten Tagen hat Sony etwas am üblichen Rhythmus gerüttelt. Nicht nur die PS Plus Essential-Spiele wurden früher als sonst enthüllt, auch die ersten Extra/Premium-Titel in diesem Monat wurden schon verraten. Die restlichen Bonus-Spiele dürften uns aber höchstwahrscheinlich zur üblichen Zeit erwarten.

Übrigens kennen wir auch schon das erste Premium-Spiel für Juli, sowie drei weitere Titel für die kommenden Monate:

Mehr zum Thema
Sony enthüllt bei der State of Play das nächste Juni-Spiel für PS Plus Extra/Premium - und 3 weitere Titel, die uns in den kommenden Monaten erwarten
von Eleen Reinke
Sony enthüllt bei der State of Play das nächste Juni-Spiel für PS Plus ExtraPremium - und 3 weitere Titel, die uns in den kommenden Monaten erwarten

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Juni

Diesmal sind fünf Titel bestätigt, die die Spielebibliothek von Extra und Premium am 16. Juni verlassen:

  • We Love Katamari REROLL
  • LEGO Die Unglaublichen
  • Lawn Mowing Simulator
  • Scott Pilgrim vs. the World
  • Red Dead Redemption

Denkt wie immer auch an die PS Plus Essential-Spiele

Wie üblich sind die Essential-Spiele für den laufenden Monat bereits live und ihr könnt sie eurer Bibliothek hinzufügen. Diese Titel sind diesmal dabei:

  • Grounded (verfügbar bis: 7. Juli)
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2 (verfügbar bis: 7. Juli)
  • Warhammer 40.000: Darktide (verfügbar bis: 7. Juli)
  • EA Sports FC 26 (verfügbar bis: 16. Juni)
Mehr zum Thema
PS Plus Essential für Juni 2026: Überraschung, Sony hat die neuen Spiele jetzt schon enthüllt!
von Eleen Reinke
PS Plus Essential für Juni 2026: Überraschung, Sony hat die neuen Spiele jetzt schon enthüllt!

Alles Wichtige zu den drei Abo-Stufen von PS Plus

Falls ihr noch kein PS Plus-Abo habt, dann haben wir die wichtigsten Infos zu allen Abo-Modellen für euch in einem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus zusammengefasst.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Mutter sagt, sie hat LEGO für 30 Euro vom Flohmarkt gekauft - kommt direkt mit Riesen-Einkauf zurück und allein ein Set ist 230 Euro wert
1
Mutter sagt, sie hat LEGO für 30 Euro vom Flohmarkt gekauft - kommt direkt mit Riesen-Einkauf zurück und allein ein Set ist 230 Euro wert
2
Als der Chef einer Tankstelle alte Hardware entsorgen möchte, fragt sein Mitarbeiter, ob er sie behalten darf - bekommt 24 Terabyte Speicher einfach geschenkt
3
Nintendo Direct im Juni 2026 - Alle Spiele und Ankündigungen im Überblick
4
Dragon Ball-Fans feiern die wohl günstigste Reparatur einer Autodelle aller Zeiten – die "Yamchu-Pose" passt eben perfekt
5
LEGO-Fan versenkt Hogwarts und die Black Pearl in seinem Aquarium und das sieht zwar cool aus, würden wir aber nicht empfehlen
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
PS Plus ExtraPremium im Juni 2026: Das erste Bonus-Spiel erscheint schon heute - Diesen legendären Shooter solltet ihr nicht verpassen

vor 16 Stunden

PS Plus Extra/Premium im Juni 2026: Das erste Bonus-Spiel erscheint schon heute - Diesen legendären Shooter solltet ihr nicht verpassen
Nach 4 Jahren bekommt Cyberpunk: Edgerunners doch noch ein besseres Ende – aber ausgerechnet in einem Spiel, mit dem wir nicht gerechnet hätten

vor 30 Minuten

Nach 4 Jahren bekommt Cyberpunk: Edgerunners doch noch ein besseres Ende – aber ausgerechnet in einem Spiel, mit dem wir nicht gerechnet hätten
PS Plus ExtraPremium für Juni 2026 wird heute enthüllt und das erste Spiel könnt ihr sogar jetzt schon zocken

vor 54 Minuten

PS Plus Extra/Premium für Juni 2026 wird heute enthüllt und das erste Spiel könnt ihr sogar jetzt schon zocken
Publisher Annapurna verpackt seine kommenden PS5-Spiele in coole Retro-Spielehüllen im N64-, PS1- und PS2-Look - so sehen sie aus

vor 11 Stunden

Publisher Annapurna verpackt seine kommenden PS5-Spiele in coole Retro-Spielehüllen im N64-, PS1- und PS2-Look - so sehen sie aus
mehr anzeigen