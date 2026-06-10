PS Plus Extra/Premium für Juni 2026 wird heute enthüllt und das erste Spiel könnt ihr sogar jetzt schon zocken

Heute erfahren wir, was die restlichen Neuzugänge bei PS Plus Extra/Premium im Juni 2026 sind.

Nachdem Sony die letzten Tage schon die ersten Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium verraten hatte, erfahren wir heute endlich auch das restliche Lineup für den Juni. Welche Zu- und Abgänge bekannt sind, erfahrt ihr hier.

06:00 Uhr Moin, moin! Heute ist wieder PS Plus-Ankündigungstag. Dabei gehen wir diesmal nicht komplett unwissend in den Reveal, Sony selbst hatte nämlich bereits zwei Spiele enthüllt, von denen ihr eines sogar bereits jetzt im Abo zocken könnt. Die Ankündigung der restlichen Spiele und etwaige Leaks begleiten wir dann hier im Live-Ticker. Dieses Spiel gibt es ab 9. Juni bei PS Plus Extra/Premium: Destiny 2: Legacy Collection Dieses Spiel gibt es ab 16. Juni bei PS Plus Premium: Gitaroo Man 1:03 Destiny 2: Der erste Trailer zu The Final Shape bringt einen alten Bekannten von den Toten zurück Autoplay

Ankündigung der Extra/Premium-Spiele für Juni

Voraussichtliches Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 10. Juni 2026

Mittwoch, der 10. Juni 2026 Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 16. Juni 2026, zwischen 10 und 11 Uhr vormittags

In den letzten Tagen hat Sony etwas am üblichen Rhythmus gerüttelt. Nicht nur die PS Plus Essential-Spiele wurden früher als sonst enthüllt, auch die ersten Extra/Premium-Titel in diesem Monat wurden schon verraten. Die restlichen Bonus-Spiele dürften uns aber höchstwahrscheinlich zur üblichen Zeit erwarten.

Übrigens kennen wir auch schon das erste Premium-Spiel für Juli, sowie drei weitere Titel für die kommenden Monate:

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Juni

Diesmal sind fünf Titel bestätigt, die die Spielebibliothek von Extra und Premium am 16. Juni verlassen:

We Love Katamari REROLL

LEGO Die Unglaublichen

Lawn Mowing Simulator

Scott Pilgrim vs. the World

Red Dead Redemption

Denkt wie immer auch an die PS Plus Essential-Spiele

Wie üblich sind die Essential-Spiele für den laufenden Monat bereits live und ihr könnt sie eurer Bibliothek hinzufügen. Diese Titel sind diesmal dabei:

Grounded (verfügbar bis: 7. Juli)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (verfügbar bis: 7. Juli)

Warhammer 40.000: Darktide (verfügbar bis: 7. Juli)

EA Sports FC 26 (verfügbar bis: 16. Juni)

Alles Wichtige zu den drei Abo-Stufen von PS Plus

Falls ihr noch kein PS Plus-Abo habt, dann haben wir die wichtigsten Infos zu allen Abo-Modellen für euch in einem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus zusammengefasst.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).