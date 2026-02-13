Läuft gerade Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar
Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar

Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar

Natalie Schermann
13.02.2026 | 17:10 Uhr

Nachdem Kingdom Come: Deliverance 2 Ende 2025 sein großes Finale gefeiert hat, kommt jetzt ein kleiner Nachschub für alle Fans: Teil 1 von Heinrichs Abenteuer bekommt ein "Next-Gen"-Upgrade für die PS5 und Xbox Series X/S – und wenn ihr das Spiel schon besitzt, sogar komplett kostenlos. 

Unter den Neuerungen befinden sich eine native Portierung, Upscaling via AMD FSR, HD-Texturen, 4K-Support und noch mehr. Unser Tech-Experte Chris hat bereits in das neue Upgate reingespielt und verrät euch, was daran gelungen ist und wo es noch Raum für Verbesserungen gibt.

 
Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance

Genre: Rollenspiel

Release: 13.02.2018 (PC, PS4, Xbox One), 15.03.2024 (Switch)

