PS Plus - Extra/Premium-Spiele im Mai 2024 sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

An diesem Tag werden die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium enthüllt.

Seit Dienstag könnt ihr euch die Mai-Spiele für PlayStation Plus-Essential herunterladen. Die Bekanntgabe der PS Plus-Spiele für die beiden höheren Abo-Stufen (Extra und Premium) lässt ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten. In der kommenden Woche ist es soweit.

Wann werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele des Mai 2024-Lineups enthüllt?

Bekanntgabe der PS Plus Extra-/Premium-Spiele im Mai 2024:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 15. Mai 2024

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Ab wann kann ich die neuen PS Plus-Spiele für Extra/Premium spielen?

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 21. Mai 2024

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 12 und 13 Uhr mittags

Woher kommen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra/Premium-Spiele am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor.

Damit ergeben sich diesmal der 15. Mai 2024 für die Ankündigung und der 21. Mai 2024 für die Live-Schaltung der Titel in der PS Plus-Sparte. 17:30 Uhr ist Sonys traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer Games für den PlayStation Plus-Service.

Diese Spiele könnt ihr euch im Mai 2024 bei PS Plus Essential schnappen

Die PlayStation Plus-Essential-Games des Mai 2024-Lineups stehen indes bereits zum Download bereit, das sind die aktuellen Titel:

Zu den großen Highlights zählt diesmal ohne Frage die Fußballsimulation EA Sports FC 24, die zur Europameisterschaft der Männer im Sommer ein passendes Update erhält:

0:33 EA Sports FC 24 - Ankündigungstrailer zum UEFA Euro 2024-Update

Alle wichtigen Infos zu PlayStation Plus und den unterschiedlichen Abostufen

Ihr habt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der drei unterschiedlichen Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Welche Spiele wünscht ihr euch diesmal für PlayStation Plus Extra und Premium? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!