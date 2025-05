PS Plus Extra/Premium im Mai 2025: Neue Bonus-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

An diesem Tag werden die Mai-Titel von PS Plus Extra und Premium enthüllt.

Nachdem Sony vor einigen Tagen die PS Plus Essential-Spiele für den Monat Mai 2025 veröffentlicht hat, steht schon bald der nächste Zuwachs an Bonus-Spielen an. Wenn ihr PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert habt (oder plant, es zu tun), dann könnt ihr euch schon in wenigen Tagen über die Ankündigung des Mai-Lineups freuen.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat Mai 2025 enthüllt?

Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 14. Mai 2025

Mittwoch, der 14. Mai 2025 Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 20. Mai 2025

Woher wissen wir das? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra-/Premium-Spiele immer am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt stets am Mittwoch davor. Sobald die Spiele bekannt sind, findet ihr wie immer alle wichtigen Infos dazu auf GamePro.de.

PS Plus Extra und Premium im April 2025

Hier findet ihr noch einmal eine Übersicht aller Titel, die im April 2025 zur Bibliothek von Extra und Premium dazugekommen sind:

Diese Spiele bekommt ihr seit dem 15. April mit PS Plus Extra:

Hogwarts Legacy

Blue Prince (bereits ab 10. April im Abo)

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2

EA Sports PGA Tour

Battlefield 1

PlateUp!

3:40 Hogwarts Legacy: Großes Sommer-Update erscheint schon bald und bringt einige neue Inhalte

Diese Spiele bekommt ihr seit dem 15. April nur mit PS Plus Premium:

Alone in the Dark 2

War of the Monsters

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo: Essential, Extra und Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PlayStation Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an das PlayStation Plus Extra- und Premium-Lineup für den Monat Mai 2025? Habt ihr einen Titel, den ihr besonders gerne dabei hättet?