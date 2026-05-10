LEGO-Künstler baut beeindruckende Skulpturen und nutzt dabei nur schwarze Steine

Ekow Nimako setzt bei seinen Modellen schwarze LEGO-Steine ein. (Bild: Ekow Nimako)

Bei LEGO-Modellen denken die meisten wohl an intensive und bunte Farben. Ein Künstler nutzt für seine Skulpturen allerdings ausschließlich schwarze Steine und kreiert damit einen ganz eigenen Stil.

Komplett schwarze LEGO-Skulpturen

Falls ihr schon mal das Problem hattet, dass ihr nicht genügend schwarze LEGO-Steine für ein Modell finden konntet, könnte das daran liegen, dass Ekow Nimako sie alle aufgekauft hat. Der kanadische Künstler baut seine Modelle nämlich nur mit schwarzen Steinen.

0:36 Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten

Autoplay

Dabei entsteht ein ganz eigener, edler Look, der sich von vielen anderen LEGO-Kunstwerken unterscheidet. Das liegt allerdings nicht nur an der Farbgestaltung, sondern auch an den eindrucksvollen Motiven, die Nimako kreiert.

In einem interessanten Beitrag von Wired erzählt der Künstler mit ghanaischen Wurzeln, dass er für viele seiner Modelle mythologische Elemente aus afrikanischen Kulturen mit Science-Fiction verbindet.



Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Nimako ist allerdings auch auf Instagram und TikTok unterwegs und stellt dort seine Skulpturen vor. Ein Video zeigt etwa eine knapp 4,5 Meter lange Installation, die laut dem Künstler den spirituellen Ort "Asamando" aus der Akan-Religion Ghanas zeigt:

Die Details sind dabei schlicht beeindruckend und der Verzicht auf Farben erzeugt einen ganz einzigartigen Look. Einen weiteren Blick auf seine Werke ermöglicht etwa dieser Beitrag:

Nimako hat schon Ausstellungen in vielen großen Städten wie Toronto kuratiert. Anfang 2026 war seine Ausstellung "Building Black Civilizations" sogar in Amsterdam in den Niederlanden zu sehen.

Auf seiner Website können zudem einzelne Skulpturen gekauft werden.

Dabei gibt es Sets zum Nachbauen für 65 US-Dollar, Miniaturen für ein paar hundert US-Dollar, aber auch Wandkunst, die für mehrere tausend US-Dollar angeboten wird.

Wie gefällt euch der Stil des Künstlers? Findet ihr, dass der Verzicht auf Farben die Skulpturen besser macht oder bevorzugt ihr bunte Modelle?