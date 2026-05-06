PS Plus Extra/Premium im Mai 2026: Das erste Spiel kennen wir jetzt schon und Sony hat es selbst verraten

Das erste PS Plus Premium-Spiel für den Mai ist bekannt.

Eigentlich dauert es ja noch ein paar Tage, ehe die neuen Spiele enthüllt werden, die im Mai zur Bibliothek von PS Plus Extra und Premium wandern. Allerdings gehen wir nicht ganz blauäugig in den Reveal. Einen der Neuzugänge kennen wir nämlich bereits seit Monaten und er wurde nicht etwa geleakt, sondern von Sony selbst verraten.

Diesen Klassiker-Titel gibt's im Mai bei PS Plus Premium

Erinnern wir uns nämlich einmal an die State of Play aus dem Februar dieses Jahres, hatte Sony dort bereits einen Ausblick auf einige zukünftige Titel gegeben, die in den nächsten Monaten ins Abo wandern.



Für den Mai wurde dabei bereits verraten, dass Time Crisis zu PS Plus Premium kommt. Der Rail-Shooter erschien ursprünglich als Arcade-Spiel und wurde 1997 auf die erste PlayStation portiert.

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Übrigens kennen wir sogar noch ein weiteres PS Plus-Spiel, das uns 2026 erwarten wird: Big Walk soll nämlich ebenfalls in den kommenden Monaten im Abo landen und dann sogar bei Essential verfügbar sein. Wann genau es allerdings soweit sein wird, hat Sony noch nicht verraten.

Wann die restlichen PS Plus Extra/Premium-Titel für den Mai dagegen enthüllt werden, wissen wir ziemlich genau. Hält Sony sich an den üblichen Turnus, sollte der Reveal am Mittwoch, den 13. Mai gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Die Freischaltung der Spiele folgt dann am Dienstag, den 19. Mai gegen die Mittagszeit.

Die PS Plus Essential-Titel für Mai sind übrigens ebenfalls seit Dienstag live. Unter anderem können wir euch das "Metroidvania-Soulslike" Nine Sols ans Herz legen:

1:16 Dieses stylische, handgezeichnete Actionspiel wurde von Sekiro inspiriert und kommt auf Steam gut an

Autoplay

Alles Wichtige zu den drei Abo-Stufen von PS Plus

Falls ihr noch kein PS Plus-Abo habt, dann haben wir die wichtigsten Infos zu allen Abo-Modellen für euch in einem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus zusammengefasst.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was sagt ihr zum ersten PS Plus Premium-Spiel in diesem Monat, habt ihr noch Gefühle für Time Crisis?