One Piece-Episode 1160 zeigt, dass Robin bis heute eines der wichtigsten Symbole der Strohhüte gar nicht kennt

Robin sieht die neuen Steckbriefe der Strohhüte, aber ein bestimmtes Symbol auf Ruffys Steckbrief kommt ihr komisch vor.

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Myki Trieu
06.05.2026 | 05:33 Uhr

Robin scheint das wichtige Symbol gar nicht zu kennen. (© Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Robin scheint das wichtige Symbol gar nicht zu kennen. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece hat gerade erst im April mit dem Elban-Arc angefangen und nach den Ereignissen auf Egghead bekamen die Strohhüte auch neue Kopfgelder ausgestellt. 

Abseits der großen Summen an Kopfgeldern und neuen Steckbrief-Bildern wird Robin auf ein bestimmtes Symbol auf Ruffys Arm auf seinem Steckbrief aufmerksam. Dieses kommt ihr zwar bekannt vor, allerdings erkennt sie es nicht wieder: ein X.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum Egghead- und Elban-Arc.

Video starten 0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Robin und Co. wissen scheinbar nichts über die Bedeutung des Xs

Was genau passiert: In Episode 1160 liest Robin nicht nur die neueste Zeitung über die Ereignisse auf Egghead und wie die Strohhüte – und die Riesenkrieger – als Mörder von Dr. Vegapunk gebrandmarkt wurden, sondern auch die neuen Steckbriefe.

Dabei fällt der Archäologin sofort ein ungewöhnliches Detail an Ruffys Steckbrief auf: Auf seinem Arm befindet sich ein X, das auch noch gestochen scharf im Vergleich zum Rest des Bildes ist.

Das X auf Ruffys Steckbrief ist ungewöhnlicherweise scharf. (© Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Das X auf Ruffys Steckbrief ist ungewöhnlicherweise scharf. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Robin kommt das Symbol zwar bekannt vor, weiß aber selbst nicht, was es bedeutet und wo sie es schon einmal gesehen hat. Auch kann sie sich nicht daran erinnern, dass auf Ruffys Arm überhaupt so ein Symbol erscheint, wenn er sich in seine Gear 5-Form verwandelt.

Sie kann es auch gar nicht kennen, denn sie entstand vor ihrer Zeit als Strohhut-Piratin. Es ist immerhin das Freundschaftszeichen zwischen den Strohhüten und Prinzessin Vivi, das am Ende des Alabasta-Arcs entstand.

Das X auf dem Steckbrief könnte also von Prinzessin Vivi nach dem Druck der Steckbriefe angebracht worden sein, der den Strohhüten vermitteln soll, dass sie in Sicherheit ist und sich auf Morgans Schiff befindet.

Robin war sogar eigentlich bei der Entstehung des Zeichens dabei

Robins Anmerkung impliziert, dass die restlichen Strohhüte (Sanji, Zorro, Nami, Chopper, Ruffy und Lysop) ihr – und vermutlich auch Franky, Brook und Jinbe – einfach vergessen haben, es zu erwähnen oder davon zu erzählen.

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Genau genommen war Robin eigentlich auf dem Schiff, als die Strohhüte zum Abschied von Prinzessin Vivi ihre Arme mit dem X gekennzeichnet und der Prinzessin somit auf lautlosem Weg vergewissert haben, dass sie stets Freunde bleiben werden.

Denn nur eine Episode später trat Robin aus einer Kabine auf dem Schiff hervor und schloss sich den Strohhüten für eine kurze Zeit an. 

Sie hätte also logischerweise den emotionalen Abschied zwischen den Strohhüten und der Prinzessin Alabastas mitbekommen sollen, wenn sie nur etwas früher aus der Kabine gekommen wäre und es gesehen hätte.

Was glaubt ihr, möchte Vivi den Strohhüten mit dem X auf dem Steckbrief mitteilen und welche Theorien habt ihr zu Vivis zukünftigen Rolle in der Geschichte von One Piece?

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