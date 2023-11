PS Plus Extra/Premium-Spiele im November 2023 sind im Anmarsch: Das sind Datum und Uhrzeit

An diesem Tag werden die PS Plus-Spiele für Extra und Premium im November 2023 enthüllt.

Na, habt ihr euch schon gefragt, wann die PlayStation Plus-Games für die Extra- und Premium-Abostufe für den Monat November 2023 bekanntgegeben werden? Die Enthüllung erfolgt anders als die Bekanntgabe der Essential-Games nämlich immer erst in der Mitte des Monats. Wir verraten euch den Termin!

PS Plus Extra und Premium im November 2023: Datum und Uhrzeit der Ankündigung und Freischaltung

Ankündigung von PS Plus Extra/Premium im November:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 15. November 2023

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Freischaltung der Spiele:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 21. November 2023

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 12 und 13 Uhr mittags

Woher kommen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra/Premium-Spiele am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor. Somit ergeben sich diesmal der 15. November 2023 für die Ankündigung und der 21. November 2023 für die Freischaltung. Und 17:30 Uhr ist Sonys traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer PS Plus-Games.

Alle Infos auf GamePro.de: GamePro.de wird euch wie immer pünktlich über die neuen PS Plus-Titel informieren, sobald Sony diese bekanntgegeben hat.

Alle PS Plus Essential-Spiele im November 2023

Die aktuellen PlayStation Plus-Titel der Essential-Abostufe sind bereits seit einiger Zeit bekannt, diesmal dabei:

Das Highlight in diesem Monat, Mafia 2: Definitive Edition, seht ihr hier im Trailer:

0:29 Mafia 2 Definitive Edition - So sieht das Remaster des Klassikers aus

Essential, Extra und Premium - Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt gar kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Online-Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem großen GamePro-Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen und und erklären die Vorteile/Nachteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Eine wichtige Info an dieser Stelle: Sony hat vor einer Weile die Preise des Service erhöht. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr ebenfalls in besagter Übersicht.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch für PS Plus Extra und Premium im November 2023?