PS Plus: Die ersten 2 Gratis-Spiele für November 2024 sind wohl schon bekannt - und sie gehören zu einer der besten PlayStation-Reihen überhaupt

God of War-Fans können sich vielleicht bald bei PS Plus Premium auf Nachshcub freuen.

Die neuen Spiele für PS Plus Essential, Extra und Premium werden normalerweise monatlich bekannt gegeben. Hin und wieder tauchen aber auch schon vorab Hinweise zu kommenden Titeln auf. So auch diesmal – und der Leak scheint diesen Monat sogar von PlayStation selbst zu kommen.

Neues PS Plus Premium-Spiele leaken womöglich im PS Store

Konkret haben findige Fans im PS Plus-Abschnitt auf der PS5 ein verdächtiges Key-Artwork gefunden. Im Tab mit den "Sammlungen" findet sich nämlich aktuell für die PS2-Spiele ein Artwork von Kratos. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die bärtige Version der neueren Spiele, sondern das Artwork der originalen griechischen Saga:

Interessanterweise taucht dieses Bild gerade mal ein paar Tage auf, nachdem neue Leaks zu einem möglichen Remaster der originalen God of War-Saga aufgetaucht sind, das bei Santa Monica Studios und Nixxes Software in Arbeit sein soll:

Ob es sich beim gemunkelten Remaster eigentlich nur um die PS Plus-Versionen handelt, ist nicht ganz klar. Viele Fans dürften sich von einem Remaster mehr als nur emulierte Versionen in besserer Auflösung erhoffen.

Tatsächlich umfasst die Griechenland-Saga aber nicht nur PS2-Spiele. Mit God of War 3 (für PS3, beziehungsweise PS4 in der Remastered-Version), God of War: Chains of Olympus (PSP), God of War: Ghost of Sparta (PSP) und God of War Ascension (PS3) gibt es nämlich auch einige Ableger der Reihe für anderen Konsolen.

Ob allerdings nur die beiden PS2-Spiele der Saga – also das originale God of War und God of War 2 – bei PS Plus landen oder wir alle Teile der Griechenland-Saga im Abo bekommen könnten, lässt sich nicht sagen.

Ohnehin ist das Artwork im PS Plus-Tab eher ein möglicher Hinweis als eine Bestätigung. Es könnte sich natürlich auch schlicht um einen Fehler handeln. Gleichzeitig wäre es nicht verwunderlich, wenn die alten God of War-Spiele irgendwann auch bei PS Plus landen – immerhin handelt es sich dabei um echte PlayStation-Klassiker.

Was wäre euch lieber: Ein Remaster der alten God of War-Saga oder dass die Spiele zu PS Plus Premium kommen?