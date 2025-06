PS Plus Extra/Premium im Juni 2025 - Enthüllung der neuen Gratis-Spiele im Live-Ticker

Die Definitive Edition von GTA 3 ist bereits für das Juni Lineup bestätigt.

Nachdem die PS Plus Essential-Spiele für Juni 2025 bereits eingetrudelt sind, fehlen noch die neuen Titel für den Extra- und Premium-Katalog. Heute enthüllt Sony die Spiele. Wann genau und welche Games dieses Mal dabei sind, erfahrt ihr hier im Live-Ticker.

06:03 Uhr Auch wenn wir grob die Uhrzeit wissen, zu der Sony die neuen PS Plus-Spiele bekannt gibt, halten wir euch hier im Ticker auf dem Laufenden. Sobald wir wissen, welche Titel in den Katalog wandern, erfahrt ihr es hier.

PS Plus Extra/Premium im Juni 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 11. Juni 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Woher kennen wir diesen Termin? Sony hält sich in der Regel an den gleichen Turnus, wenn es um PS Plus geht. Entsprechend werden die neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele am dritten Dienstag des laufenden Monats freigeschaltet. Die Ankündigung ist immer am Mittwoch davor. Dadurch ergeben sich der 11. Juni für die Ankündigung und der 17. Juni für die Freischaltung.

Erste Extra/Premium-Spiele für Juni sind bereits bekannt

Noch vor der offiziellen Enthüllung hat Sony erste Titel für Extra/Premium bekannt gegeben:

FBC: Firebreak (ab dem 17. Juni für Extra/Premium)

(ab dem 17. Juni für Extra/Premium) Deus Ex (ab dem 17. Juni für Premium)

(ab dem 17. Juni für Premium) Grand Theft Auto III - Definitive Edition (ab dem 10. Juni für Extra/Premium)

Die neuen PS Plus Essential-Spiele für Juni

Für PS Plus Essential gelten andere Zeiten. Hier werden die Titel nämlich bereits am Ende des Vormonats angekündigt und am ersten Dienstag freischaltet. Die Bonus-Spiele für den Juni sind also bereits verfügbar. Welche Titel dieses Mal Teil von PS Plus Essential (und damit automatisch auch Extra und Premium) sind, lest ihr hier:

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Juni

Laut der "Last Chance to Play"-Rubrik im PS Store werden folgende Spiele im Juni aus dem Katalog genommen:

Das könnten aber noch nicht alle Abgänge sein. Die Liste könnte sich noch verlängern.

Auf welche Spiele hofft ihr im Juni 2025? Wünscht ihr euch eher neue Spiele für Extra oder Premium?