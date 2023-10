PS Plus Extra/Premium verliert im Oktober 2023 gleich 16 Spiele und einen Koop-Hit solltet ihr unbedingt noch nachholen

Diese 16 PS Plus-Spiele gibt es nur noch für wenige Tage.

Im Oktober gibt es wieder neue Spiele für den PS Plus Extra- und Premium-Katalog. Das heißt aber auch, das einige Spiele dann rausfliegen, die ihr nur noch wenige Tage spielen könnt. Diesmal sind wieder ein paar besonders gute Titel betroffen, darunter auch mehrere Ableger der Far Cry- und Yakuza-Reihe. Wir wollen euch aber noch einen ganz anderen Titel diesmal ans Herz legen.

Das sind die 16 Spiele-Abgänge für PS Plus Extra/Premium im Oktober 2023

Astebreed

Clouds and Sheep 2

Far Cry 4

Far Cry 5

Gal Gunvolt Burst

Goosebumps: The Game

Inside

Limbo

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

The Crew

The Medium

The Quarry

Torquel

Yakuza 3 (nur Premium)

Yakuza 4 (nur Premium)

Yakuza 5 (nur Premium)

Wann verlassen die Spiele PS Plus Extra/Premium? Im nächsten Monat werden die neuen Spiele am 11. Oktober angekündigt und gehen dann am 17. Oktober live – zu der Zeit verlassen auch die Abgänge den Abo-Service.

Was euch im Oktober bei PS Plus Essential erwartet und welches Extra/Premium-Spiel für den November bereits bekannt ist, könnt ihr derweil hier nachlesen:

Unsere Empfehlung: The Quarry

Genre: Action-Adventure

The Quarry ist ein Adventure von Supermassive Games, den Macher*innen des beliebten Teenie-Horrors Until Dawn. Auch diesmal spielen wir eine Gruppe von jungen Erwachsenen, die in einem Sommercamp ums Überleben gegen eine übernatürliche Bedrohung kämpfen müssen.

Neben dem klassischen Horror-Slasher-Feeling dürfen natürlich auch die Beziehungen nicht fehlen, die wir mit anderen Charakteren aufbauen können. Durch unsere Entscheidungen beeinflussen wir außerdem das Schicksal der Figuren und den Ausgang der Geschichte. The Quarry kann dabei sowohl allein als auch im Couch- oder Online-Koop mit bis zu sieben weiteren Spieler*innen gezockt werden.

Mit rund neun bis zehn Stunden Spielzeit für einen Durchlauf könnt ihr das Spiel auch locker noch allein oder mit Freund*innen nachholen, bevor es am 17. Oktober den Abo-Service verlässt.

Was das Spiel der Until Dawn-Macher*innen so gut macht und wo es noch ein paar Schwächen gibt, lest ihr im GamePro-Test:

Welches der Spiele wollt ihr unbedingt noch bis Oktober nachholen oder würdet es anderen empfehlen?