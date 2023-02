PS Plus Extra hat ein Bonus-Spiel für PS5, aber seid schnell, es könnte bald weg sein

Wenn ihr PS Plus Extra abonniert habt, könnt ihr euch ein PS5-Spiel sichern, das so eigentlich überhaupt nicht im Abo enthalten sein sollte. Zumindest schreibt der Publisher explizit auf seiner Webseite, dass nur das Basisspiel in der PS4-Fassung enthalten sei. Ihr könnt die PS5-Fassung mit besserer Grafik und DLC aber trotzdem einfach so herunterladen – wir haben es ausprobiert.

Seid schnell, bevor der Fehler bemerkt wird

Worum geht's? Journey to the Savage Planet hat ein PS5-Upgrade bekommen. Die neuere Version nennt sich Employee of the Month und enthält neben dem Hauptspiel auch noch alle DLCs sowie neue Zwischensequenzen und mehr.

Planmäßig sollte nur das Basisspiel in PS Plus Extra sein. Aktuell könnt ihr aber das PS5-Gesamtpaket Journey to the Savage Planet: Employee of the Month im PlayStation Store herunterladen, wenn ihr ein PS Plus Extra-Abo habt.

Das ist eigentlich drin: Nur das Basisspiel, in seiner PS4-Version, und zwar ohne DLCs.

Nur das Basisspiel, in seiner PS4-Version, und zwar ohne DLCs. Jetzt bekommt ihr aber: Die PS5-Fassung, mit 60 FPS, allen DLCs, neuen Cutscenes und mehr.

Ihr müsst euch beeilen! Weil der Publisher 505 Games auf seiner eigenen FAQ-Seite eigentlich etwas ganz anderes schreibt, gehen wir davon aus, dass es sich hierbei um einen Fehler handelt. Offensichtlich sollte Employee of the Month nicht auch im Abo enthalten sein. Wollt ihr euch das Spiel sichern, seid schnell, bevor es zu spät ist.

So sieht Journey to the Savage Planet aus:

10:36 Journey To The Savage Planet - Test-Video zur Shooter-Überraschung

Was ist das für ein Spiel? Journey to the Savage Planet ist eine Mischung aus First Person-Shooter, Metroidvania, Adventure und Koop-Action. Ihr erkundet allein oder zu zweit verschiedene Alien-Welten und sucht nach Ressourcen und Infos. Gewürzt wird das Ganze mit einer ordentlichen Prise skurrilem Humor.

Unseren GamePro-Test findet ihr hier:

12 1 Test Journey to the Savage Planet ist No Man's Sky mit Humor

Ebenfalls etwas beeilen solltet ihr euch, wenn ihr die große PS Plus Collection für PS5 haben wollt. Die Aktion beziehungsweise das komplette Angebot endet nämlich im Mai. Wollt ihr also noch einige der größten PS4-Highlights nachholen, sichert ihr euch die Titel am besten bis dahin.

Habt ihr euch Journey to the Savage Planet in der EOTM-Edition gesichert? Wie findet ihr's?