Xbox Game Pass wird um Geheimtipp für Metroidvania-Fans erweitert

Habt ihr den Xbox Game Pass abonniert, dürft ihr euch schon bald über zwei weitere Spiele freuen. Neu mit dabei ist unter anderem Journey to the Savage Planet, das skurrile Adventure, das erst Ende Januar veröffentlicht wurde und für Metroidvania-Fans einen Blick wert ist.

Diese Spiele sind neu dabei:

Journey to the Savage Planet (ab 09. April)

Alvastia Chronicles (ab 09. April)

Alle neuen Game Pass-Spiele im April 2020:

Das ist Journey to the Savage

Release: 28.01.2020

28.01.2020 Koop: 2 Spieler

2 Spieler USK: ab 12 Jahren

ab 12 Jahren GP-Wertung: 81

Darum geht's: Journey to the Savage Planet ist ein schräges First-Person-Adventure, in dem ihr einen fremden Planeten für die Firma Kindred Aerospace erkunden sollt und das sich durch seinen witzigen SciFi-Stil und seine verrückt erzählte Geschichte alles andere als ernst nimmt.

Das Besondere: Ganz nach dem Metroidvania-Prinzip schaltet ihr im Verlauf des Spiels neue Gadgets frei, mit denen ihr den bunten Planeten immer weiter erforscht.

Das sollte euch nicht stören: Im Spiel geht es vielmehr um das Erforschen des Planeten, als um eine spannende Geschichte oder gar ein großes Action-Feuerwerk. Auch lässt die Gegner und Waffen-Vielfalt etwas zu wünschen übrig.

Weitere Infos zum Spiel findet ihr in unserem Test:

Was ist der Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel für Xbox One, Xbox 360 und die Original Xbox habt. Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch den Xbox Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft enthält.