PS Plus Februar 2025: Schnappt euch heute 9 neue Bonus-Spiele für Extra/Premium - Das ist die ungefähre Uhrzeit der Freischaltung

Heute werden die PS Plus-Titel für Extra und Premium im Februar 2025 enthüllt.

In der vergangenen Woche hatte Sony im Rahmen der Februar 2025-Ausgabe der State of Play nicht nur einige Neuankündigungen parat, sondern hat außerdem die PlayStation Plus-Spiele für Extra und Premium verraten, die in diesem Monat die Bibliothek des Service erweitern. Am heutigen Dienstag werden die Februar 2025-Titel für PS Plus Extra/Premium freigeschaltet.

Datum der Freischaltung: Dienstag, 18. Februar 2025

Dienstag, 18. Februar 2025 Uhrzeit: zwischen 11:30 und 13 Uhr mittags*

*Eine genaue Uhrzeit für das PS Store-Update für die neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele ist nicht bekannt. Jedoch wissen wir, dass Sony neue Bonus-Titel für den kostenpflichtigen Online-Service stets um die Mittagszeit herum freischaltet. Wir updaten diesen Artikel und lassen euch wissen, sobald die Titel zum Download bereitstehen.

Alle PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat Februar 2025 im Überblick

Diese Titel bekommt ihr im Februar 2025 bei PS Plus Extra:

Zu den Highlights in diesem Monat zählt definitiv das Action-Adventure Star Wars Jedi: Survivor, das bei uns im GamePro-Test eine starke Wertung von 88 Punkten einfahren konnte. Der untere Trailer zeigt, was euch bei dem Jedi-Abenteuer erwartet:

2:08 Star Wars Jedi Survivor-Trailer zeigt nicht nur Gameplay sondern auch Release-Date

Autoplay

Und die Premium-Bibliothek wird um folgende zwei Klassiker erweitert:

Zum kostenlosen Download dieser Titel benötigt ihr ein aktives PlayStation Plus Extra- oder Premium-Abo.

Welche Spiele gibt es diesen Monat bei PS Plus Essential?

Die Februar 2025-Titel des Essential-Aufgebots könnt ihr euch bereits seit Anfang des Monats herunterladen. Falls euch die Ankündigung entgangen ist, findet ihr hier die drei aktuellen Essential-Spiele im Überblick, darunter mit Payday 3 einen gefeierten Koop-Shooter:

Mehr zu den Essential-Spielen lest ihr in der unten verlinkten Übersicht:

Mehr zum Thema PS Plus Essential-Lineup für Februar 2025 ist offiziell: Das sind die 3 neuen Spiele von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Und für alle, die kein Abo besitzen: Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem großen Info-Hub zu PS Plus. Hier wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Auf welche PlayStation Plus Extra und Premium-Spiele freut ihr euch in diesem Monat besonders?