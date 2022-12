PS Plus Extra/Premium: Store-Eintrag leakt Star Wars-Spiel, aber in der schlechtesten Version

Gute Neuigkeiten für Star Wars-Fans: Battlefront 2 kommt allem Anschein nach ins PS Plus Premium/Extra-Abo. Allerdings handelt es sich dabei um das ältere, ursprüngliche Spiel von 2005, was viele Fans der ersten Stunde freuen dürfte: Immerhin gibt es hier sehr viel mehr Möglichkeiten und taktische Tiefe, als es in den beiden neuen Star Wars: Battlefront-Spielen der Fall war. Aber es gibt auch schlechte Neuigkeiten: Sony bringt offenbar einen Port der PSP-Version auf PS4 und PS5, obwohl es das Original auch für PS2 gab.

PS Plus Extra/Premium: Das alte Star Wars Battlefront 2 kommt wohl ins Abo, aber die PSP-Version

Darum geht's: Als DICE im Jahr 2015 Star Wars Battlefront neu aufgelegt hat, schrien viele Fans Zeter und Mordio. Zu stark unterschied sich die Neuauflage von den sehr beliebten ersten beiden Spielen aus den Jahren 2004 und 2005, es gab zu wenig verschiedene Fähigkeiten, Charaktere, Fahrzeuge und Taktik.

Daran konnte auch Star Wars Battlefront 2 mit seinem Lootbox-Debakel nichts ändern. Obwohl der Titel mit der Zeit zu einem gelungenen Gesamtpaket verbessert wurde, sehnten sich viele Fans nach den Original-Spielen und ihren Möglichkeiten.

Zur Erinnerung:

5:24 Battlefront 3 - Das Battlefront, dass wir nie kriegen werden

Kehrt Star Wars Battlefront II zurück? Wer ein PS Plus-Abo der höheren Stufe Extra oder Premium bezahlt und eine PS4 oder PS5 hat, kommt bald wohl in den Genuss, das erste Star Wars Battlefront 2 wieder spielen zu können. Zumindest ist vor Kurzem plötzlich eine entsprechende Seite im PlayStation Store aufgetaucht. Dort wurde das Spiel als Klassiker aufgeführt, der Eintrag wurde mittlerweile aber wieder offline genommen.

Es sieht also ganz danach aus, als würde der PS2-Titel über die Klassiker-Auswahl des PS Plus-Abos auf den neuen Konsolen spielbar gemacht. Soweit, so gut. Aber leider gibt es da noch einen Hinweis auf der Seite, der zum Beispiel Gematsu stutzig gemacht hat.

Warum ist es ein PSP-Port? Auf der Seite im PlayStation Store war zu lesen, dass es sich bei dieser Version von Star Wars Battlefront 2 um einen Port der PSP-Fassung des Spiels handelt. Obwohl es auch für die PS2 veröffentlicht wurde und in dieser Version eindeutig besser war.

"Dieser Titel wurde von der PSP (PlayStation Portable)-Version auf die PlayStation 4 und PlayStation 5 konvertiert und bietet neu hinzugefügte Features."

Fans sind ratlos: Sony hätte hier die Chance gehabt, einen guten PS2-Klassiker und eine sinnvolle Erweiterung des PS Plus-Katalogs hinzuzufügen. Stattdessen wird aber wohl die Version ins Abo gebracht, die mit Abstand die schlechteste Wahl war. Das sorgt bei den meisten Kommentator*innen für Unverständnis und Frust.

Wann kommt's? Das steht noch nicht fest. Offiziell angekündigt wurde noch gar nichts in dieser Richtung. Da die Seite wieder aus dem PlayStation Store entfernt wurde, könnte auch sein, dass es sich um einen Fehler handelte und das Spiel gar nicht kommt. Ihr solltet euch also lieber nicht zu früh freuen (oder ärgern).

Andererseits besteht auch die Möglichkeit, dass Star Wars Battlefront 2 schon mit dem nächsten Schwung an Spielen für die PS Plus-Abos an den Start geht. Die nächste Ankündigung dürfte Mitte Dezember erfolgen, eventuell ist es dann dabei. Welche Titel im November zu PS Plus Extra/Premium dazu gestoßen sind, seht ihr hier.

Würdet ihr das alte Star Wars Battlefront 2 auch in dieser Version spielen, wenn es ins Abo kommt?