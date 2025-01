PS Plus: Euch werden im Februar 2025 wieder Spiele weggenommen - Von diesen 8 Games müsst ihr euch verabschieden

Das sind alle bekannten PS Plus-Abgänge im Februar 2025.

Die PlayStation Plus-Titel des Januar-Aufgebots von Extra und Premium könnt ihr euch seit diesem Dienstag herunterladen, doch mit der Freischaltung des neuen Lineups sind über den japanischen PS Store auch die ersten Abgänge des kommenden Monats publik geworden. Hier listen wir alle PS Plus-Spiele auf, die die Bibliothek von Extra im Februar 2025 wieder verlassen, darunter ein gefeiertes SciFi-Rollenspiel (via Pushsquare).

Alle Extra- und Premium-Spiele des Januar 2025-Lineups findet ihr hier:

PS Plus Extra - Alle Abgänge im Februar 2025

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (PS5) Outriders (PS5, PS4) Tales of Arise (PS5, PS4) Tales of Zestiria (PS4) Tales of Symphonia Remastered (PS4) Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4) Scarlet Nexus (PS5, PS4) Bulletstorm: Full Clip Edition (PS4)

Wann verlassen die Spiele die Bibliothek von PS Plus Extra? Am 18. Februar 2025. Also noch genug Zeit, einige der oberen Titel auszuprobieren. Schaut euch dabei unbedingt The Outer Worlds an. Hier erwartet euch ein fantastisches SciFi-RPG von Obsidian, den Macher*innen von Fallout New Vegas!

11:32 The Outer Worlds - Test-Video zum Fallout-ähnlichen Rollenspiel-Hit - Test-Video zum Fallout-ähnlichen Rollenspiel-Hit

Autoplay

Wann werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat Februar 2025 enthüllt?

Neuen Spielenachschub für die PlayStation Plus Extra- und Premium-Bibliotheken bekommt ihr Mitte Februar.

Die Enthüllung der Bonus-Spiele erfolgt diesmal am 12. Februar 2025. Knapp eine Woche später, am 18. Februar, werden die Spiele des Februar-Aufgebots dann in der PS Plus-Sparte freigeschaltet und ihr könnt sie mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen rund um Preise, Vorteile und mehr rund um die unterschiedlichen Abo-Modelle (Essential, Extra und Premium).

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Über welche PS Plus-Abgänge trauert ihr diesmal besonders? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.