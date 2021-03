PS Plus-Gerücht: „Spiel des Jahres“ 2019 bald kostenlos

Auch noch über ein Jahr nach dem Release wurde das Action-Adventure Sekiro: Shadows Die Twice mit kostenlosen Zusatzinhalten versorgt. Kein Wunder, da der Titel aus dem Hause From Software doch durchweg positives Feedback von Soulslike-Fans einheimsen konnte. Falls ihr momentan den Kauf des Titels in Erwägung zieht, solltet ihr Gerüchten zufolge noch etwas warten.

Sekiro bald als Gratis-Titel?

Auf Twitter streut User Shpeshal Ed das Gerücht, dass Sekiro bald als Gratis-Titel erscheinen wird. Laut seiner Aussage sollten alle, die sich Sekiro kaufen wollen, noch etwas gedulden:

"Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Sekiro in den nächsten Monaten oder so zu kaufen…. solltet ihr vielleicht noch warten. Nur für den Fall."

Link zum Twitter-Inhalt

Für welchen Fall denn? Leider wird aus der Aussage nicht deutlich, wie ihr Sekiro erhalten werdet. Möglich wäre, dass das Action-Adventure Teil von PS Plus wird, allerdings könnte der Titel ebenso in den Xbox Game Pass kommen. In den Kommentaren ist eine heiße Diskussion darum entbrannt, welche Konsolenbesitzer*innen den Titel gratis spielen dürfen.

Plattform bleibt unklar

Was spricht für PS Plus? Activision, der Publisher hinter Sekiro, hat für Call of Duty bereits einige Exklusivdeals mit Sony durchgeführt. So wurden in CoD Black Ops: Cold War beispielsweise Exklusivinhalte für PS4- und PS5-Besitzer*innen angeboten. Es wäre denkbar, dass Activision auch abseits von Call of Duty exklusive Deals mit Sony eingeht.

Was spricht für Xbox Game Pass? Bei Shpeshal Ed, dem Gerüchtestreuer, handelt es sich um den Co-Host des XboxEra Podcasts. Möglich wäre es also, dass er über Umwege an die Insider-Informationen gelangt ist, die auch für seinen Podcast interessant wären.

Allerdings: Shpeshal Ed war es auch, der für März das PS Plus-Spiel Final Fantasy 7 Remake voraussagte. Er teast somit nicht nur Xbox-Titel an, doch bei der PS Plus-Ankündigung von FF7 wurde Shpeshal Ed etwas konkreter, indem er bereits andeutete, für welche Plattform das Spiel erscheinen wird. Somit könnte er bei Titeln für den Xbox Game Pass etwas geheimnisvoller bleiben.

Link zum Twitter-Inhalt

Bislang nur ein Gerücht

Wann wird Sekiro als Gratis-Titel kommen? Der Zeitpunkt wurde von Shpeshal Ed leider nur auf die nächsten Monate eingegrenzt. Es könnte also sein, dass ihr euch etwas gedulden müsst, bevor der Titel gratis spielbar sein wird.

Doch wie immer dürfen solche Gerüchte nur mit Vorsicht genossen werden. Auch wenn die Hinweise zu Sekiro glaubwürdig sind, könnte es immer noch sein, dass Sony und Microsoft ihre Pläne für die nächsten Monate umwerfen und andere Gratis-Titel in den Xbox Game Pass bzw. PS Plus aufgenommen werden.

Weitere News zu Sekiro: Shadows Die Twice findet ihr in unserer Übersicht:

Im Oktober 2020 erhielt Sekiro ein großes Content-Update, mit dem unter anderem eine Art Rush-Modus für besiegte Bosse eingeführte wurde. In diesem müsst ihr mehrere Bosse hintereinander besiegen, ohne zu sterben. Außerdem haben es drei neue Outfits sowie eine neue Online-Funktion in das Spiel geschafft, mit der ihr Clips hochladen könnt, die anderen Spieler*innen helfen sollen.

Was denkt ihr? Für welche Plattform wird Sekiro: Shadows Die Twice erscheinen?