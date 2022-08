PS Plus-Gratiswochenende lässt euch Online-Multiplayer ohne Abo zocken

Wollt ihr auf Konsole den Online-Multiplayer von Spielen nutzen, braucht ihr für gewöhnlich ein kostenpflichtiges Abo, für PS4 und PS5 ist das PS Plus. Wollt ihr dagegen kein Geld dafür ausgeben, habt ihr an diesem Wochenende die Gelegenheit den Online-Zugang von PS Plus kostenlos auszuprobieren und mit euren Freund*innen gemeinsam auf Konsole zu zocken.

Auf PS4 und PS5 könnt ihr am Wochenende gratis online zocken

Wie Sony via Twitter bekanntgegeben hat, bekommt ihr an diesem Wochenende auch ohne PS Plus-Abo Zugriff auf den Online-Multiplayer eurer PlayStation-Spiele. Der gilt für alle Spiele mit einem Online-Modus, die ihr auch besitzt, ihr braucht lediglich eine Internetverbindung und ein PSN-Konto.

Von wann bis wann läuft das Gratis-WE? Vom 27. bis 28. August

Keine weiteren PS Plus-Vorteile: Auf weitere Vorteile der drei PS Plus-Modelle wie kostenlose Spiele oder die Klassikerbibliothek müsst ihr beim Gratis-Wochenende aber verzichten, wenn ihr sie nicht eh schon besitzt. Das Gratis Online-Multiplayer Wochenende bechränkt sich ausschließlich auf den Zugriff zu Online-Modi. Wollt ihr aber etwa Call of Duty Modern Warfare, GTA 5 oder FIFA 22 mit Freund*innen online zocken, ist dieses Wochenende die perfekte Gelegenheit dafür.

