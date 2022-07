PS Plus versteckt Gratis-Spiele vor uns: Games sind mit Extra/Premium kostenlos, aber schwer zu finden

Mit PS Plus Extra und Premium habt ihr Zugriff auf eine riesige Bibliothek an Bonus-Titeln. Nur leider sind Sonys offizielle Listen in der Browser-Variante des PS Stores sowie auf der Konsole unvollständig beziehungsweise so durcheinander, dass euch viele Spiele durch die Lappen gehen könnten.



Wir haben uns da mal durchgewühlt und einige PS Plus-Bonus-Titel herausgesucht, die im Online-Store gar nicht gelistet werden und auf der Konsole nur über Umwege zu finden sind.

Gratis mit PS Plus Extra und Premium: Das steckt hinter Steins; Gate Elite

Einer der wohl besten Titel darunter: Steins; Gate Elite. Eine gefeierte Visual Novel, die ihr euch hier im Trailer anschauen könnt.

Genre: Visual Novel

Visual Novel Plattform: PS4

PS4 Metacritic: 86

Darum geht's: Steins Gate dreht sich um eine Gruppe von Wissenschaftler*innen, die durch die Zeit reisen, um die Vergangenheit zu beeinflussen und dabei in eine Verschwörung verwickelt werden. Dabei erwartet euch kein Spiel im eigentlichen Sinne, sondern eher ein spielbares Buch, bei dem ihr euch durch Dialoge klickt und hin und wieder Entscheidungen trefft, um eines von mehreren möglichen Enden herbeizuführen.

Im Vordergrund steht also die Geschichte, und die ist wirklich spannend und dank aufwendiger Anime-Cutscenes fantastisch animiert.

Wo finde ich Steins Gate? Der Titel ist in Sonys offizeller PS Plus-Spieleliste über den Webbrowser nicht auffindbar, sondern nur, wenn ihr das Spiel direkt im Store aufruft. Alternativ geht auf eurer PS5 im Home Menü auf die PS Plus-App, dann ganz oben auf die Kategorie "Spiele". Sortiert hier alle Spiele nach ihrem Namen und wählt den entsprechenden Titel aus.

Ihr könnt es euch mit dem Extra-/Premium-Abo dann kostenlos herunterladen.

Diese PS Plus-Spiele sind ebenfalls versteckt

Neben Steins Gate gibt es noch eine Reihe von weiteren PS Plus-Bonus-Games, die nicht in der kompletten Liste auf der Webseite von Sony aufgeführt werden:

11-11- Memories Retold

428 Shibuya Scramble

For the King

Guilty Gear Xrd Revelator

Journey to the Savage Planet

Steins Gate Elite

Tour de France 2021

Zanki Zero: Last Beginning

Und diese Spiele findet ihr nur online auf der Webseite sowie im Spielereiter in der speziellen PS Plus-App im Home-Menü der PS5. Sie fehlen allerdings im Spielekatalog, der direkt unten angezeigt wird, wenn ihr auf die PS Plus-App auf eurer PS5 geht sowie in der Spieleliste, die ihr über die PS Store-App auf eurer PS5 findet. Kurzum: Was für ein Durcheinander.

Chocobos's Mystery Dungeon Every Buddy

Deliver Us The Moon

Dreamfall Chapters

Everspace

Fire Pro Wrestling World

Flatout 4 Total Insanity

Left Alive

Legendary Fishing

Nidhogg 2

No Straight Roads

Override 2: Mech Super League

Pure Farming 2018

SPace Crew Legendary Edition

Starlink Battle for Atlas

The Council The Complete Season

Zombi

Komplette PS Plus-Spieleliste – GamePro hat für euch eine vollständige Liste aller Titel zusammengestellt, die ihr mit PS Plus Extra und Premium bekommt:

149 8 Mehr zum Thema PS Plus Premium Spiele-Liste: Alle Games des neuen Abo-Modells

Das müsst ihr über Essential, Extra und Premium wissen

Seit Juni ist Sonys neues PlayStation Plus-Modell auch in Deutschland verfügbar. Ab sofort splittet sich der Service in drei Stufen (Essential, Extra und Premium) auf, die unterschiedliche Vorteile mit sich bringen.

Das sind die Preise:

PS Plus Essential 1 Monat : 8,99 Euro 3 Monate : 24,99 Euro 12 Monate : 59,99 Euro

PS Plus Extra 1 Monat : 13,99 Euro 3 Monate : 39,99 Euro 12 Monate : 99,99 Euro

PS Plus Premium 1 Monat : 16,99 Euro 3 Monate : 49,99 Euro 12 Monate : 119,99 Euro



Alle weiteren Infos, wie beispielsweise die Vorteile der neuen Modelle, findet ihr in unserem Überblick zu PS Plus Essential, Extra und Premium. Und in dieser separaten GamePro-Liste findet ihr alle Bonus-Spiele, die ihr mit Extra und Premium bekommt.

Welche Verbesserungsvorschläge habt ihr für das neue PS Plus-Modell?