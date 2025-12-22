Eins meiner liebsten Spiele aus 2025 steckt in PS Plus - und darum solltet ihr es unbedingt zocken

Keine Zeit eignet sich besser dafür, um verpasste Perlen nachzuholen, als die für viele freien und erholsamen Tage am Jahresende. Erst recht, wenn es dabei um verhältnismäßig kurze Spiele geht, die man zwischen den Treffen mit der Familie locker unterbekommt.
Daher will ich euch heute eines meiner Gaming-Highlights aus 2025 ans Herz legen, das ihr euch sogar aus PS Plus Extra fischen könnt: Blue Prince!
Dieses Spiel hat ein ganzes Genre umgekrempelt!
Zum Release von Blue Prince im April 2025 hat das Puzzlespiel nicht nur aufgrund seines überragenden Metascores von 92 Punkten für reichlich Aufsehen gesorgt. Sondern auch, weil es dem meist actionlastigen Roguelite-Genre einen komplett neuen Anstrich verpasst hat.
Und exakt das war auch der Punkt für mich, sich das Spiel von Indie-Entwickler Dogubomb einmal ganz genau anzuschauen.
Mein mit Abstand liebstes Roguelite 2025
So überaus gelungen Fortsetzungen wie Hades 2 oder Monster Train 2 auch sind: Wer wie ich bereits seit eineinhalb Jahrzehnten nahezu jeden großen Titel im Genre spielt, der hat schon verdammt viel gesehen. Daher ist es für mich mittlerweile viel wichtiger, wenn Roguelites und Roguelikes die oft erbarmungslose aber doch so motivierende Formel weiterdenken – und das hat Blue Prince 2025 eindrucksvoll geschafft.
Eine spannende Prämisse: In Blue Prince stapft ihr als einziger Erbe in ein riesiges altes Herrenhaus, das euch allerdings erst gehört, wenn ihr einen mysteriösen Raum mit der Nummer 46 findet. Der Haken an der Sache: das Anwesen hat lediglich 45 Zimmer.
Ohne den Hauch von Ahnung gilt es jetzt herauszufinden, wo sich der sagenumwobene Raum befindet. Dafür streift ihr durch das riesige Anwesen und versucht durch das Finden von Hinweisen und das Lösen von kleinen Rätseln in Raum 46 zu landen.
Was bislang mehr nach Walking-Sim oder einem Puzzlespiel klingt, bekommt durch den Roguelite-Ansatz jedoch seine ganz besondere Würze.
Die Qual der Wahl
Zu Beginn eines jeden Runs dürft ihr nämlich nur eine begrenzte Anzahl Schritte durch das Haus gehen. Dabei wird ein Schritt verbraucht, wenn ihr einen neuen Raum betretet. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das Haus jeden Tag wandelt. Seid ihr beispielsweise am Montag von der Eingangshalle aus nach Osten abgebogen und im Bad gelandet, könntet ihr am Dienstag stattdessen in einer kleinen Abstellkammer landen.
Welcher Raum erscheint, entscheidet eure Wahl. Wollt ihr durch eine Tür gehen, gibt euch das Spiel nämlich stets drei Räume zu Auswahl und ihr müsst jetzt clever entscheiden, welcher Raum euch tiefer ins Anwesen bringt.
Wählt ihr den Raum, in dem wichtige Schlüssel schlummern, um verschlossene Türen zu öffnen? Wählt ihr den Raum, in dem mit hoher Wahrscheinlichkeit Goldmünzen liegen, die ihr für wichtige Gadgets ausgeben könnt? Oder geht ihr einfach schnurstracks durch einen langen Korridor tiefer ins Anwesen?
Mit der Zeit schaltet ihr nicht nur weitere Räume frei und entdeckt Hinweise, was es mit Raum 46 und der Geschichte des Anwesens auf sich hat. Ihr bekommt auch immer mehr ein Gespür dafür, wie ihr strategisch clever Räume aneinanderreiht, um so immer tiefer ins Anwesen vorzustoßen.
So viele Geheimnisse: Bei mir war die Suche nach Raum 46 nach gut 16 Stunden beendet. Wollt ihr aber wirklich jedes Mysterium lösen und immer tiefer und tiefer ins Anwesen kommen, könnt ihr noch gut und gerne zwanzig weitere Stunden in Blue Prince verbringen.
Habt ihr PS Plus Extra und seid noch auf der Suche nach einem Spiel, das viel Neues bietet, kann ich euch nur empfehlen, Blue Prince eine Chance zu geben. Das Spiel gibt's im aktuellen PS Sale übrigens auch für 20 Euro ohne Abo!
Welches Spiel aus 2025 hat für euch den coolsten neuen Ansatz gefunden oder gar ein Genre vorangebracht?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.