Eins meiner liebsten Spiele aus 2025 steckt in PS Plus - und darum solltet ihr es unbedingt zocken

Blue Prince ist eines der besten Spiele des Jahres.

Keine Zeit eignet sich besser dafür, um verpasste Perlen nachzuholen, als die für viele freien und erholsamen Tage am Jahresende. Erst recht, wenn es dabei um verhältnismäßig kurze Spiele geht, die man zwischen den Treffen mit der Familie locker unterbekommt.

Daher will ich euch heute eines meiner Gaming-Highlights aus 2025 ans Herz legen, das ihr euch sogar aus PS Plus Extra fischen könnt: Blue Prince!

Dennis Müller Kein Genre hat Dennis in den letzten 15 Jahren mehr gespielt als das Roguelite/Roguelike-Genre. Enter the Gungeon, The Binding of Isaac, Slay the Spire... tausende Stunden sind in die motivierenden Spiele geflossen. Mittlerweile zockt er neue Genre-Vertreter aber nur noch, wenn sie einen frischen Spin bringen – so wie eben Blue Prince!

Dieses Spiel hat ein ganzes Genre umgekrempelt!

Zum Release von Blue Prince im April 2025 hat das Puzzlespiel nicht nur aufgrund seines überragenden Metascores von 92 Punkten für reichlich Aufsehen gesorgt. Sondern auch, weil es dem meist actionlastigen Roguelite-Genre einen komplett neuen Anstrich verpasst hat.

Und exakt das war auch der Punkt für mich, sich das Spiel von Indie-Entwickler Dogubomb einmal ganz genau anzuschauen.

1:00 Das Puzzle-Adventure Blue Prince ist seit Release in PS Plus Extra.

Autoplay

Mein mit Abstand liebstes Roguelite 2025

So überaus gelungen Fortsetzungen wie Hades 2 oder Monster Train 2 auch sind: Wer wie ich bereits seit eineinhalb Jahrzehnten nahezu jeden großen Titel im Genre spielt, der hat schon verdammt viel gesehen. Daher ist es für mich mittlerweile viel wichtiger, wenn Roguelites und Roguelikes die oft erbarmungslose aber doch so motivierende Formel weiterdenken – und das hat Blue Prince 2025 eindrucksvoll geschafft.

Eine spannende Prämisse: In Blue Prince stapft ihr als einziger Erbe in ein riesiges altes Herrenhaus, das euch allerdings erst gehört, wenn ihr einen mysteriösen Raum mit der Nummer 46 findet. Der Haken an der Sache: das Anwesen hat lediglich 45 Zimmer.

Mehr zum Thema Ich wollte nur ein paar nette Rätsel lösen, nach über 50 Stunden wurde mir klar – dieses grandiose Spiel hat keinen Boden von Fabiano Uslenghi

Ohne den Hauch von Ahnung gilt es jetzt herauszufinden, wo sich der sagenumwobene Raum befindet. Dafür streift ihr durch das riesige Anwesen und versucht durch das Finden von Hinweisen und das Lösen von kleinen Rätseln in Raum 46 zu landen.

Was bislang mehr nach Walking-Sim oder einem Puzzlespiel klingt, bekommt durch den Roguelite-Ansatz jedoch seine ganz besondere Würze.

Die Qual der Wahl

Zu Beginn eines jeden Runs dürft ihr nämlich nur eine begrenzte Anzahl Schritte durch das Haus gehen. Dabei wird ein Schritt verbraucht, wenn ihr einen neuen Raum betretet. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das Haus jeden Tag wandelt. Seid ihr beispielsweise am Montag von der Eingangshalle aus nach Osten abgebogen und im Bad gelandet, könntet ihr am Dienstag stattdessen in einer kleinen Abstellkammer landen.

Welcher Raum erscheint, entscheidet eure Wahl. Wollt ihr durch eine Tür gehen, gibt euch das Spiel nämlich stets drei Räume zu Auswahl und ihr müsst jetzt clever entscheiden, welcher Raum euch tiefer ins Anwesen bringt.

Stück für Stück baut ihr euch das Haus zusammen, müsst jedoch stets clever abwägen, welcher Raum sinnvoll ist.

Wählt ihr den Raum, in dem wichtige Schlüssel schlummern, um verschlossene Türen zu öffnen? Wählt ihr den Raum, in dem mit hoher Wahrscheinlichkeit Goldmünzen liegen, die ihr für wichtige Gadgets ausgeben könnt? Oder geht ihr einfach schnurstracks durch einen langen Korridor tiefer ins Anwesen?

Mit der Zeit schaltet ihr nicht nur weitere Räume frei und entdeckt Hinweise, was es mit Raum 46 und der Geschichte des Anwesens auf sich hat. Ihr bekommt auch immer mehr ein Gespür dafür, wie ihr strategisch clever Räume aneinanderreiht, um so immer tiefer ins Anwesen vorzustoßen.

So viele Geheimnisse: Bei mir war die Suche nach Raum 46 nach gut 16 Stunden beendet. Wollt ihr aber wirklich jedes Mysterium lösen und immer tiefer und tiefer ins Anwesen kommen, könnt ihr noch gut und gerne zwanzig weitere Stunden in Blue Prince verbringen.

Habt ihr PS Plus Extra und seid noch auf der Suche nach einem Spiel, das viel Neues bietet, kann ich euch nur empfehlen, Blue Prince eine Chance zu geben. Das Spiel gibt's im aktuellen PS Sale übrigens auch für 20 Euro ohne Abo!

Welches Spiel aus 2025 hat für euch den coolsten neuen Ansatz gefunden oder gar ein Genre vorangebracht?