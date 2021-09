PS Plus-Gratisspiel Hitman 2 noch besser machen - Entwickler geben Tipps

Lust auf eine kreative "Meucheltour"? Da habt ihr Glück: PlayStation Plus schenkt euch im September das Killer-Sandbox-Spiel Hitman 2. Als professioneller Attentäter Agent 47 reist ihr um die Welt, immer auf der Suche nach der elegantesten Möglichkeit, eure Ziele auszuschalten. Die Entwickler geben auf Twitter Tipps, wie ihr das mörderische Spielerlebnis optimieren könnt.

Darum geht es: Mit PlayStation Plus bekommt ihr diesen Monat Hitman 2 geschenkt und könnt als Profikiller Agent 47 rund um die Welt reisen. Für alle, die aus dem Titel aus dem Jahr 2018 noch etwas mehr herausholen wollen, gibt es einen Trick, den das Entwicklerteam von IO Interactive jetzt auf Twitter geteilt hat:

"PS Plus-Nutzer aufgepasst: Hier ist eine kleine Anleitung, wie ihr Hitman 2 durch Hitman 3 spielen könnt, mit all seinen Vorteilen:



Sichert euch Hitman 2 via PS Plus.

Ladet euch das kostenlose Hitman 3 Starter Pack herunter.

Ladet den Hitman 3 Access Pass: Hitman 2 Standard herunter.

Spielt Hitman 2 durch Hitman 3."