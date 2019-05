PS Store - Das ist das neue Angebot der Woche für PS4 [Anzeige]

Hitman 2 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Das Stealth-Action-Spiel von IO Interactive gibt es 64% günstiger, es kostet somit nur noch 24,99€ statt 69,99€. Das Angebot gilt noch bis zum 8. Mai.

Neue Unabhängigkeit: Hitman 2 ist der erste Teil der berühmten Reihe rund um Auftragskiller 47, seit sich IO Interactive vom Publisher SquareEnix getrennt hat. Das ungeliebte Episodenformat des Vorgängers gibt es nicht mehr, Hitman 2 ist von Anfang an ein vollwertiger Titel. Spielerisch knüpft er eher an ältere Teile der Reihe wie Blood Money oder Silent Assassin an als an das mehr auf kinoreife Inszenierung bedachte Hitman Absolution.

Große Freiheit: Das bedeutet, bei Hitman 2 steht erneut die spielerische Freiheit im Vordergrund. Wir haben sogar mehr Optionen denn je, um unsere Ziele um die Ecke zu bringen. Das liegt zum einen daran, dass die Levels noch weitläufiger und verzweigter sind als in den Vorgängern. In einem einzigen Gebiet alle Wege zu erforschen, kann etliche Stunden dauern. Zum anderen liegt es an der Fantasie der Entwickler, die selbst an die absurdesten Mordmethoden gedacht haben und uns das entsprechende Werkzeug bereitstellen.

Optische Vielfalt: So viele verschiedene Wege zum Mord uns auch offen stehen, dies ändert natürlich nichts daran, dass wir im Kern immer dasselbe tun: Einen Ort infiltrieren und ein Ziel ausschalten. Für Abwechslung ist trotzdem schon durch die kreativ gestalteten Levels gesorgt. Beispielweise gehen wir unserer Arbeit am Rande einer Rennstrecke nach und erkunden ein lebendiges kolumbianischen Fischerdorf, das nach unserem Besuch vielleicht nicht mehr ganz so lebendig ist. Wem das Morden allein auf Dauer zu langweilig wird, der kann sich auch online im Killerwettstreit versuchen.

Schwächere Inszenierung: So hübsch die Levels auch gestaltet sind, die Präsentation der Story hat leider stark nachgelassen. Aufwendige Zwischensequenzen gibt es nicht mehr, die gut geschriebene und durchaus spannende Handlung wird lediglich in Standbildern erzählt. Möglicherweise macht sich hier das durch das Fehlen eines großen Publishers geschrumpfte Budget bemerkbar.

Fazit: Bei Hitman 2 legen die Entwickler den Fokus ganz auf das Gameplay und geben Fans der Serie genau das, was sie haben wollen: Ein Stealth-Action-Spiel mit enormer spielerischer Freiheit, das zu stundenlangem Experimentieren einlädt. Wer das sucht, wird kaum ein besseres Spiel finden. Bei der Inszenierung der Handlung wurde zwar etwas Potential verschenkt, aber ein Hitman kauft man ohnehin nicht wegen der Story. Unsere Tester haben sich daran jedenfalls nicht allzu sehr gestört und vergaben 85 Punkte.