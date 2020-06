Xbox Live Gold: Zwei spannende Spiele sind am Wochenende kostenlos

Seit heute, dem 26. Juni und bis Montag, den 29. Juni um 8:59 Uhr ist es möglich, Hitman 2 und Stardew Valley gratis zu spielen - sofern ihr über eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft oder über den Xbox Game Pass Ultimate verfügt. Die Spiele stehen euch im Rahmen der Free Play Days zur Verfügung.

Worum geht es in Hitman 2?

Das Stealth-Actionspiel Hitman 2 versetzt euch in die Rolle des Auftragskillers Agent 47. Ihr bereist in der kostenlos spielbaren Trial-Version die Gebiete Miami und Neuseeland. Dort erwarten euch fordernde Aufträge, bei denen ihr kreativ sein müsst. Wie ihr eure Ziele ausschaltet, bleibt euch überlassen. Ihr solltet dabei aber möglichst subtil vorgehen.

Was ist Stardew Valley?

Mögt ihr es gerne gemütlicher und legt Beete an, um Pflanzen zu ernten? Stardew Valley lässt sich mit der bekannten Harvest Moon-Reihe vergleichen. Der Mix aus Rollenspiel und Farm-Simulation versetzt euch in die Rolle eines Landwirts, der sich um die Farm kümmern muss, aber auch gleichzeitig ein Leben in der Gemeinschaft der Stadt lebt. Dabei liegt es an euch Stardew Valley zu einem blühenden Ort auszubauen.

Die Spiele könnt ihr bis Montagmorgen spielen. Sucht die Spiele auf der Seite von Xbox und ihr werdet zum Store weitergeleitet. Seid ihr dann als Live-Gold-Mitglied eingeloggt, seht ihr direkt den Download-Button und könnt euch die Spiele herunterladen.

Gefällt euch eines der beiden Spiele, dann stehen euch die Vollversionen anschließend vergünstigt zur Verfügung.

Werdet ihr Hitman 2 und Stardew Valley kostenlos ausprobieren? Was glaubt ihr, welches der beiden Spiele gefällt euch besser?