PS Plus Dezember 2019 - Das wäre ein Hammer: Kommt Kratos?

Wir nähern uns dem Ende des Monats November und es dauert nun nicht mehr lange, bis Sony die kostenlosen PS Plus-Spiele für den Dezember 2019 bekannt geben wird. Jetzt ist ein möglicher Hinweis auf eines der Gratis-Games des nächsten Monats aufgetaucht. Und sollte sich der bewahrheiten, wäre es ein ganz schöner Hammer.

Denn es handelt sich um keinen geringeren Titel als God of War!

Welchen Hinweis darauf gibt es? Wie ein amerikanischer Reddit-Nutzer berichtet, war er im PS Store unterwegs und legte die Standard Version von God of War in den virtuellen Einkaufswagen. In der Übersicht wurde das Spiel dann als "kostenlos" angezeigt, daneben war das PS Plus-Logo zu sehen.

Der User hat auch einen Screenshot gemacht:

Bildquelle

Kommt God of War ins PS Plus-Programm?

Das ist sehr gut möglich. Zwar kann es sich natürlich um einen technischen Fehler handeln, trotzdem ist es nicht unwahrscheinlich, dass Sony zum Jahresausklang noch einmal einen Knaller ins PS Plus-Programm nimmt. Insbesondere wenn man bedenkt, dass sicherlich zu Weihnachten noch etliche PS4-Konsolen unterm Christbaum landen werden.

Dennoch ist Vorsicht geboten: Denn bis auf den genannten Nutzer konnte anscheinend niemand denselben Vorgang beobachten. Im deutschen PS Plus Store wird das Spiel im Warenkorb zum normalen Preis angezeigt.

Warum wäre das ein Hammer?

Weil God of War zu den mit Abstand besten Spielen für die PS4 zählt. Das jüngste Abenteuer von Kratos sackte in unserem Test im April 2018 eine satte 93er-Wertung ein und rangiert damit auf Platz 1 unserer besten PS4-Spiele aller Zeiten.

Ob es wirklich stimmt? Allzu lange warten müssen wir auf die Auflösung nicht mehr. Spätestens nächste Woche wird Sony die PS Plus-Spiele für den Dezember 2019 offiziell bekannt geben.

Mehr PS Plus: