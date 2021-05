PS Plus im Juni 2021: Datum und Uhrzeit der Spieleenthüllungen

Der Mai neigt sich der zweiten Hälfte zu und damit rückt auch die Enthüllung der PlayStation Plus-Spiele für Juni 2021 näher. Sofern Sony sich an seinen etablierten Enthüllungs-Rhythmus hält, erhalten wir damit folgende Termine und Uhrzeiten:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 26. Mai 2021*

Mittwoch, 26. Mai 2021* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutsche Zeit)*

17:30 Uhr (deutsche Zeit)* Freischaltung der Mai-Spiele im PS Store: Dienstag, der 2. Juni 2021 (gegen 12 Uhr mittags)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Sony gibt die neuen PS Plus-Spiele stets am letzten Mittwoch des Monats bekannt und sechs Tage später, also am ersten Dienstag des neuen Monats, gehen sie im PS Store live. Damit ergibt sich diesmal ein Enthüllungsdatum für den 26. Mai 2021 und eine Veröffentlichung der Gratisspiele am 2. Juni 2021. Sie gehen in der Regel gegen 12 Uhr mittags live, hier gibt es aber leichte Abweichungen.

*17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In den letzten Monaten gab es jedoch vermehrt vorab Leaks zu den möglichen Spielen des kommenden Monats, die sich bewahrheitet hatten. Es ist also gut möglich, dass wir auch diesmal wieder vor der offiziellen Enthüllung mögliche Spiele erfahren. Da es sich dabei nicht um offizielle Informationen handelt, sind sie natürlich mit Vorsicht zu genießen.

Sind schon PS Plus-Spiele für Juni 2021 bekannt? Nein. In diesem Monat wurden noch keine der kommenden Gratistitel vorab angekündigt. Wir müssen uns also bis zur offiziellen Enthüllung noch etwas gedulden.

Das sind die PS Plus-Spiele im Mai 2021

Aktuell können sich alle Mitglieder des kostenpflichten PS Plus-Service noch folgende Titel herunterladen (bis zum 2. Juni):

Was hinter den PS Plus-Spielen im Mai 2021 steckt und ob sie sich für euch lohnen, das erklären wir euch in einem separaten Artikel.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem kostenpflichtigen PlayStation Plus-Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile und Preise von PS Plus genauer vor.