PS Plus Mai 2021 bringt 2 PS4-Spiele & ein vorzeitiges PS5-Upgrade

Die PlayStation Plus-Spiele im Mai 2021 sind offiziell bekannt. Im neuen Monat gibt's insgesamt wieder drei Gratis-Games für alle Mitglieder des Service und der Leak von heute Mittag hat sich bewahrheitet:

Ab wann sind die Mai 2021-Spiele im PS Store erhältlich? Ab Dienstag, den 4. Mai 2021 um die Mittagszeit herum. GamePro.de wird diesen Artikel aktualisieren, sobald ihr die Spiele herunterladen könnt.

Welche Spiele aus dem Mai-Lineup lohnen sich? Wie immer stellt euch GamePro.de nachfolgend die neuen Spiele des PlayStation Plus-Aufgebots mit Pro und Contra vor, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

Battlefield 5

Plattform: PS4 (+ auf PS5 dank Abwärtskompatibilität)

PS4 (+ auf PS5 dank Abwärtskompatibilität) Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter GamePro-Wertung: 87

Darum geht's: Battlefield 5 schickt uns wieder in die Massenschlachten des Zweiten Weltkrieg. In Online-Gefechten treten wir in verschiedenen Spielmodi gegeneinander an, die uns etwa Kontrollpunkte erobern oder bis zum letzten Team kämpfen lassen.

Dabei stehen uns nicht nur 4 Klassen (Sturmsoldat, Sanitäter, Versorgungssoldat und Aufklärer), sondern auch eine Auswahl an Fahrzeugen, wie Jeeps, Panzer und Flugzeuge, zur Verfügung. Neu ist, dass die 4 Klassen an bestimmten Punkten der Maps Befestigungen bauen können, die etwa für zusätzliche Deckung sorgen oder stationäre Geschütze liefern.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Obwohl auch Battlefield 5 wie schon seine Vorgänger wieder eine Singleplayer-Kampagne beinhaltet, ist das Spiel eindeutig für Multiplayer-Fans gemacht. Zwar erzählen die "Kriegsgeschichten" des Solo-Modus jeweils eine eigene Story, die verschiedene Seiten des Krieges beleuchtet, doch sie sind schnell durchgespielt und wenig erinnerungswürdig.

Fans von Multiplayer-Schlachten bekommen deutlich mehr geliefert. Hier schafft es Battlefield 5, das Gefühl zu vermitteln, mittendrin im Kampfgeschehen zu sein.

Stranded Deep

Plattform: PS4 (+ auf PS5 dank Abwärtskompatibilität)

PS4 (+ auf PS5 dank Abwärtskompatibilität) Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Metascore: 64

Darum geht's: In Stranded Deep sind wir nach einem Flugzeugabsturz alleine auf einer tropischen Insel gestrandet. Um zu überleben, müssen wir lernen, wo wir Essen und Trinken herbekommen und uns mittels Crafting Unterkunft und co. bauen. Neben tropischen Mittelmeerinseln können wir hier auch unter Wasser erkunden, müssen uns aber vor Haien und Seemonstern in Acht nehmen.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Stranded Deep besitzt ausschließlich einen Singleplayer-Modus, sodass wir nicht mit unseren Freunden zusammen ums Überleben kämpfen können. Dafür bietet das Spiel eine klassische Survival-Crafting-Erfahrung im tropischen Setting.

Wreckfest: Drive Hard. Die Last.

Plattform: PS5

PS5 Genre: Rennspiel

Darum geht's: Im Crash-Racer Wreckfest dürfen wir hinter das Steuer verschiedener Rennautos, um uns auf den Offroad-Kursen die Spitzenposition zu erkämpfen. Gegner rammen gehört hier zur Tagesordnung, um die konkurrenz aus dem Weg zu schaffen.

Die Destruction Derbys treibt das nochmal auf die Spitze. Hier ist es nicht etwa unser Ziel, als erster ein Rennen zu beenden, sondern so viele gegnerische Autos wie möglich mit unserem zu schrotten und als letztes übrig zu bleiben.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Die Entwickler Bugbear Entertainment kehren mit Wreckfest zu den Wurzeln ihrer Flatout-Reihe zurück. Die Fahrtechnik und das Streckendesign sind also möglichst realistisch gehalten. Das Schadensmodell ist dabei nicht nur hübsches Beiwerk, sondern tatsächlich taktisch einsetzbar, indem wir Gegner aus verschiedenen Winkeln rammen, um uns den Sieg zu holen.

Das PS5-Update gibt es vorab: Die PS5-Version von Wreckfest ist eigentlich erst für den 1. Juni angekündigt. So kommen PS Plus-Abonnent:innen also schon etwas früher in den Genuss des Next-Gen Upgrades. Das Update liefert neben grafischer Verbesserung und 60 FPS auch 24 Spieler für den Multiplayer.

