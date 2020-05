PS Plus im Juni - PS Store deutet Exklusiv-Hit als Gratis-Spiel an

In ein paar Tagen wird Sony die Gratis-Spiele enthüllen, die sich PS Plus-Abonnenten im Juni herunterladen dürfen. Gut möglich aber, dass im britischen PlayStation Store schon ein Hinweis auf den Headliner des PS Plus-Lineups zu finden ist. Demnach könnte es sein, dass das PS4-exklusive Marvel's Spider-Man im Juni für PS Plus-Spieler kostenlos ist.

Marvel's Spider-Man - Im Juni gratis für alle PS Plus-Kunden?

Hinter dem Gerücht steckt die Auflistung von Spider-Man im britschen PS Store. Will man sich dort aktuell das Spiel kaufen, folgt der Hinweis, dass die Standard-Version von Marvel's Spider-Man mit dem "Free"-Logo von PS Plus versehen ist. Im deutschen Store lässt sich diese Anzeige aber nicht reproduzieren. (via Gaming Route)

Fehler oder Leak? Dabei kann es sich natürlich auch einfach um einen Anzeigefehler handeln, doch dieser Vermerk würde darauf schließen lassen, dass das Spiel demnächst im Rahmen des PS Plus-Programms zur Verfügung gestellt wird. Die Game of the Year-Edition und die DLC-Inhalte von Marvel's Spider-Man sind vom PS Plus-Vermerk ausgenommen.

Ein Hit als Wiedergutmachung? Mit den Gratis-Spielen im Mai hat Sony viel Kritik aus dem Lager der zahlenden PS Plus-Kunden einstecken müssen. Nach Nischentiteln wie Landwirtschafts-Simulator 2019 und Cities Skylines könnte ein großer PS4-Exklusivtitel das Stimmungs-Ruder wieder rumreißen.

Bis zum 7. Juli ist Marvel's Spider-Man zudem noch im PS Now-Aufgebot enthalten. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass PS Plus-Gratisspiele auch bei PS Now verfügbar sind.

GamePro hat die deutsche PR-Abteilung von Sony um ein Statement gebeten. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir den Artikel natürlich sofort updaten.

Perfekte Basis für den Spider-Man 2-Reveal?

Zuletzt hat sich die Gerüchteküche darauf eingeschossen, dass Sony Anfang Juni ein großes PS5-Event plant, das die Konsole endlich enthüllen soll. Im Rahmen dessen wäre es zu erwarten, dass es auch erste Spiele-Ankündigungen gibt. Und für den Hype um ein mögliches Marvel's Spider-Man 2 wäre "kostenloser" Zugriff auf den ersten Teil natürlich hilfreich.

