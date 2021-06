PS Plus im Juli 2021: Das sind Datum und Uhrzeit der Spielenthüllungen

Offiziell beginnt der Sommer am 21. Juni, aber schon jetzt brennt die Sonne erbarmungslos vom Himmel. Es scheint fast so, als wolle uns das Himmelsgestirn in die eigenen vier Wände treiben. Und warum auch nicht, denn demnächst steht eine neue Runde "Gratis"-Games bei PS Plus an. Zuerst folgt aber die Ankündigung der ausgewählten Spiele. Das sind voraussichtlich Datum und Uhrzeit der Enthüllung:

Voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 30. Juni 2021

Mittwoch, 30. Juni 2021 Voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit)

17:30 Uhr (deutscher Zeit) Freischaltung der Juli-Spiele im PS Store: Dienstag, der 6. Juli 2021 (gegen 12 Uhr mittags)

Termine sind festgelegt: Woher wir das so genau wissen? Sony hat sich selbst ein Muster auferlegt, an das sie sich in der Regel auch halten. Die Enthüllung findet stets am letzten Mittwoch eines Monats statt, und die Freischaltung der Spiele folgt dann sechs Tage später, am darauffolgenden Dienstag.

Leider müssen wir uns diesmal maximal gedulden, denn der letzte Junitag ist ein Mittwoch, und so findet der Reveal zum letztmöglichen Zeitpunkt statt.

PS Plus-Leaks oder vorgezogene Bekanntgaben gibt es bisher keine, wir können uns also überraschen lassen. Allerdings setzt Sony vermehrt auf parallele Day-1-Veröffentlichung, packt also gerne Spiele ins Abo, die am selben Tag erscheinen, um so dem Game Pass etwas entgegenzusetzen.

Das sind die aktuellen PS Plus-Spiele für Juni 2021

Momentan können sich alle Mitglieder des kostenpflichtigen PS Plus-Service noch folgende Titel herunterladen:

Die Spiele stehen noch bis zur Wachablösung am 6. Juni zum Download bereit. Ob sich die Titel für euch lohnen, erfahrt in unserer Übersicht zu allen PS Plus-Spielen im Juni 2021.

Lohnt sich ein Abo bei PS Plus?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem kostenpflichtigen PlayStation Plus-Abo herunterladen. Zusatzkosten entstehen jedoch keine. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile und Preise von PS Plus genauer vor.